Luka Mesec zaposlil ženo svojega kolega (FOTO)

Ministri nove vlade so prevzeli ministrstva in si za najtesnejše sodelavce izbrali ljudi, ki jim zaupajo. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec si je za šefico svojega kabineta izbral Majo Tašner Vatovec, sicer soprogo poslanca in vodje poslanske skupine Levice Mateja Tašnerja Vatovca.

Maja Tašner Vatovec. FOTO: Boris Šuligoj

Maja Tašner Vatovec na ministrstvo ni prišla povsem brez izkušenj. Bila je podžupanja občine Koper (župan Aleš Bržan jo je razrešil s položaja) in mestna svetnica Levice v Kopru. Na letošnjih državnozborskih volitvah je kandidirala za poslanko, a neuspešno, saj se ji ni uspelo uvrstili v državni zbor. A nič ne de, zdaj ji je Mesec ponudil dobro plačano službo.

Na svojem profilu na spletni strani stranke Levica je ob kandidaturi za poslanko zapisala, da si želi sprememb. »Ukinitev neenakosti, revščine, bivanjske neenakosti, boj za ohranitev in nadgradnjo izborjenih svoboščin in pravic, ohranitev okolja za naše zanamce … To so spremembe, ki jih je treba realizirati. Za ljudi. Za blaginjo vseh«.

»Ne gre za nepotizem, temveč feminizem«

Stranka je na Twitterju enemu od uporabnikov odgovorila na očitke, češ da ne gre za nepotizem. »Ne gre za vprašanje nepotizma, ampak feminizma. Maja Tašner Vatovec je dolgoletna aktivna članica in soustanoviteljica stranke, ne pa nekdo, ki bi bil vsiljen od zunaj preko vez. Prav je, da lahko tudi ona dobi priložnost, ne pa da ji to onemogoča status njenega moža.«