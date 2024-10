Luka Mesec: »Revščini so najbolj izpostavljeni zaposleni z nizkimi plačami«

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti revščini poudaril, da revščina kljub napredku ostaja resen problem naše družbe. Zaradi dobrih socialnih politik pa jim je v Sloveniji uspelo drastično zmanjšati hudo socialno in materialno izključenost, je ocenil.

»Revščina danes ne pomeni le pomanjkanja osnovnih dobrin, kot so hrana, voda in oblačila, temveč tudi socialno izključenost in omejen dostop do zdravstva, izobraževanja, stanovanja ter negotovo zaposlitev,« je navedel Mesec. Po njegovih besedah so revščini najbolj izpostavljeni zaposleni z nizkimi plačami, starejši z nizkimi pokojninami in mladi s prekarnimi zaposlitvami.

Napredek pri zmanjšanju števila revnih otrok

Med dobrimi ukrepi, zaradi katerih jim je uspelo zmanjšati hudo socialno in materialno izključenost, je naštel zvišanje minimalne plače za več kot 40 odstotkov v zadnjih petih letih, uvedbo instituta zagotovljene pokojnine, rekordne uskladitve pokojnin in socialnih transferjev v zadnjih dveh letih in letošnji dvig vdovskih pokojnin.

Slovenija ima po njegovih navedbah od vseh članic EU najnižji nivo materialne prikrajšanosti, poleg tega pa je v zadnjem desetletju dosegla največji napredek med državami EU pri zmanjševanju števila otrok, ki živijo v revščini.

Cilj še ni dosežen

Na te dosežke so po njegovih besedah lahko ponosni, »vendar dokler obstaja pojav, imenovan 'revščina', je naša naloga zelo jasna: krepitev socialne države, ki bo prebivalkam in prebivalcem izboljšala dostop do osnovnih dobrin, storitev ter s tem zagotovila vsem enake možnosti, pravičnejšo prihodnost in večjo socialno vključenost«.

Generalna skupščina ZN je 17. oktober razglasila za mednarodni dan za izkoreninjenje revščine, s čimer želijo opozoriti na problem revščine v svetu in spodbujati aktivnosti za njeno zniževanje.