Luka Lukić odstopil: Trenutno sem soočen z osebnimi izzivi, ki mi otežujejo opravljanje dela

Dosedanji vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Luka Lukić, je odstopil s svoje funkcije.

»Prepričan sem, da je funkcija glavnega inšpektorja izjemno pomembna in da zahteva popolno predanost. V čast si štejem, da sem imel priložnost in zaupanje voditi inšpektorat. Skupaj s predanimi zaposlenimi smo obrnili nov list v poglavju našega dela. Trenutno pa sem soočen z osebnimi izzivi, ki mi otežujejo opravljanje dela. Zato sem prišel do zaključka, da je prav, da to odgovorno mesto prevzame oseba, ki ji bo lahko posvetila vso svojo energijo in zavezanosti. Novi vršilki dolžnosti glavne inšpektorice popolnoma zaupam, da bo to funkcijo opravljala strokovno, predano ter bo še naprej zasledovala uresničevanje zastavljenih ciljev,« je dejal.

Nova vršilka dolžnosti glavne inšpektorice je postala dosedanja inšpektorica Katja Čoh Kragolnik, ki je doslej opravljala delo delovne inšpektorice na območni enoti Maribor in je bila hkrati tudi sindikalna zaupnica zaposlenih na inšpektoratu: »Kapitan se je zamenjal, vendar barka še vedno pluje v pravo smer. Inšpektorat bom vodila z vso predanostjo, strastjo in s ciljem zagotavljanja spoštovanja delavskih pravic. Skupaj s celotno ekipo bomo nadaljevali s pomembnim delom in stremeli k preprečevanju kršitev delavskih pravic in varni delovni klimi v Sloveniji, ki je v skupnem interesu vseh nas.«

Napoveduje, da bodo še naprej izvajali obsežne in kompleksne nadzore, sankcionirali sistematične kršitve delavskih pravic, kaznoval kršitve varstva in zdravja pri delu ter zagotavljal spoštovane socialnih pravic. Vodenju inšpektorata bo namenila ves svoj trud, s čimer bo zagotovila strokovno in celostno delo organa.