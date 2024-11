Lojze Peterle sporočil, da odhaja. V NSi izstop obžalujejo

Lojze Peterle je vodstvo Nove Slovenije obvestil, da izstopa iz stranke, so sporočili na njihovi spletni strani. »Njegov izstop obžalujemo,« so zapisali.

Gospod Peterle je bil zadnja leta predsednik Kluba krščanske demokracije in je bil v tej vlogi vedno vabljen na vse organe stranke, na katerih lahko vsak v NSi predstavi svoje mnenje, so še dodali v stranki. Prav tako mu je po statutu NSi kot nekdanjemu predsedniku vlade pripadalo stalno mesto na kongresu stranke z glasovalno in volilno pravico.

»Vedno je znal zelo jasno in odločno povedati, če se s čim ni strinjal, in to ves čas delovanja v stranki, tako v času predsedovanja Andreja Bajuka, Ljudmile Novak kot tudi v zadnjem obdobju. To smo vedno jemali kot znamenje demokracije v stranki in njegov prispevek k njej. Tako razumemo tudi njegovo odločitev o izstopu iz stranke,« so še zapisali v NSi.

Krščanski demokrati so se njihovemu dolgoletnemu članu zahvalili za vse, kar je storil za njihovo stranko in za razvoj krščanske demokracije v Sloveniji. »Želimo mu vse dobro in veliko zdravja na njegovi nadaljnji poti,« so zaključili.