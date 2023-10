Logar na prvi tribuni Platforme sodelovanja znova miril Janšo s to izjavo

Poslanec SDS Anže Logar je na prvi tribuni Platforme sodelovanja, ki so jo ustanovili letos spomladi, gostil gospodarstvenike, s katerimi se je pogovarjal o razvojni prihodnosti slovenskega gospodarstva. Logar je znova poudaril, da namen platforme ni preoblikovanje v stranko, temveč vzpostavitev prostora za razpravo.

Društvo s polnim imenom Platforma Sodelujmo za prihodnost je bilo ustanovljeno 31. maja letos in ima 12 ustanovnih članov. Poleg Logarja in podpredsednice Romane Jordan so to še Alja Brglez, Eva Irgl, Matej Avbelj, Igor Masten, Jernej Pikalo, Mitja Čander, Rok Ravnikar, Igor Hustič, Mark Boris Andrijanič in Mirko Požar.

Na okrogli mizi z naslovom Slovenija v razvojnih megatrendih, ki jo je povezoval Logar, so v ljubljanski Festivalni dvorani sodelovali predsednik uprave NLB, predsednik nadzornega sveta Združenja bank Slovenije in predsednik AmCham Slovenija Blaž Brodnjak, soustanovitelj trboveljskega podjetja Dewesoft Jure Knez ter ustanovitelj in direktor podjetja Duol Dušan Olaj.

Gospodarstveniki so z Logarjem spregovorili o lastnih izkušnjah z razvojem gospodarstva in z občinstvom delili svoje poglede na gospodarsko prihodnost Slovenije. Kritični so bili do visoke obdavčitve slovenskih podjetij in ocenili, da Slovenija glede spodbujanja gospodarstva zaostaja za drugimi državami v regiji.

Brodnjak je na okrogli mizi dejal, da prihodnost slovenskega gospodarstva vidi v želji po uspehu.

Podjetnik Jure Knez je poudaril, da ima Slovenija potencial za gospodarski razvoj, a da bi si morala »vsaka slovenska vlada po volitvah zastaviti temelj, ki definira temeljne vrednote, ki jih želimo v Sloveniji gojiti«.

Gospodarstvenik Dušan Olaj pa je opozoril, da se mora država za boljši gospodarski razvoj posvetiti vlaganju denarja v raziskave, znanost in tehnične inovacije.