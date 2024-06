Ljudmila Novak napovedala odhod iz politike? V Bruselj odhaja Tonin

Delni neuradni izidi današnjih evropskih volitev po 80 odstotkih preštetih glasovnic kažejo, da je NSi osvojila en poslanski mandat, ki pa ga bo zasedel predsednik NSi Matej Tonin. To pomeni, da bo iz Bruslja po dolgih letih delovanja kot evropska poslanka odpotovala Ljudmila Novak, nekdanja predsednica NSi.

Novakova je bila na listi NSi izvoljena na mesto poslanke v evropskem parlamentu leta 2004, po dvajsetih letih pa se iz tega položaja poslavlja. A očitno se poslavlja tudi iz politike. Kot je dejala v izjavi za javnost, se bo v prihodnosti lahko več časa posvečala svoji veliki družini, saj je babica sedmim vnukom.

»Imam tudi druge želje in cilje, ni vse v politiki,« je dejala ob tem in se med drugim zahvalila svojemu soprogu, ki je bil vse doslej »moj najboljši politični svetovalec in objektivni kritik«.

Tonin: Odleglo mi je

Matej Tonin je pojasnil, da mu je glede na trenutne napovedi, da bo osvojil sedež v Evropskem parlamentu, odleglo. Hkrati upa, da bodo končni rezultati ostali enaki. Zagotovo bo NSi delala, da se EU okrepi in da se spremeni na področjih, kjer ji je v preteklosti spodletelo, je dejal Tonin.

Zahvalil se je tudi ostalim kandidatom na listi, ki so po njegovih navedbah pomembno prispevali k rezultatu, ki ga bo stranka dosegla. »Vidi se, da smo ravnali pravilno, ker smo sestavili takšno močno listo, ker je prav vsak kandidat doprinesel svoj kamenček v mozaik tega našega uspeha in brez samo enega bi lahko bila danes današnja volilna noč popolnoma drugačna,« je prepričan.

Na novinarsko vprašanje je odgovoril, da bo za nasvet z največjim veseljem vprašal tudi sedanjo evropsko poslanko iz stranke Ljudmilo Novak.