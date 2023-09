Ljubljanski podžupan razburjen: Če je to nova fotografija, dam avtorju deset tisoč evrov

Fotografija napačno parkiranega luksuznega jeklenega konjička, s katerim se prevaža ljubljanski podžupan Boštjan Koritnik, razburja znanega ljubljanskega aktivista.

Nekdanji mestni svetnik Janez Stariha je iz arhiva potegnil slabo leto staro fotografijo, ki je nastala v eni od ulic v Šiški. »Podžupan Koritnik (Lista Zorana Jankovića) takole veselo parkira sredi pločnika. Evropskega tedna mobilnosti je definitivno konec,« je zapisal Stariha.

Objava seveda ni šla mimo Koritnika, ki je takoj pojasnil, da gre za staro fotografijo. »Če je to nova fotografija (v lastnostih poglejte), dam avtorju 10.000 evrov. Javna obljuba. Samo povejte, kdaj je bila narejena. Ker imam že slabo leto parkirno mesto, plačljivo, 40 metrov stran. Sram vas je lahko, najdite si delo v življenju ... poleg natolcevanja,« je zapisal.

Stariha se kljub temu ni dal prepričati, vztrajal je pri svojem in podžupana označil za kretena. »Sram je lahko edino vas. Otroci zaradi sredi pločnika parkiranega avtomobila hodijo po cesti in se izpostavljajo nevarnosti. Ker ste egoističen kreten. Na, še ena.«

A Koritnik se ni dal, Starihi je še enkrat razložil, zakaj je tako parkiral, kot je. »Ja, veliko otrok je bilo tistih 5 minut na tem pločniku zraven gradbišča, na območju, kjer sploh ni parkirišč. Pred letom in pol. Sram me je za take sosede, ki živijo na socialni in imajo vse dni čas oprezat za drugimi. Get a life.«

Našemu novinarju je pred slabim letom povedal še, da mnogi ta pločnik nenehno uporabljajo za parkiranje, saj gre za izjemno obremenjeno območje. Povedal je, da je največja težava dobiti parkirno mesto zvečer in da so običajno takrat zasedeni vsi pločniki med stavbami.

