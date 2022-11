Janševega bivšega ministra, ki utegne postati Jankovićev podžupan, ujeli pri nečednem početju (FOTO)

Nekateri se pravil držijo, drugi malo za šalo, malo zares pravijo, da so pravila zato, da se kršijo. Med tistimi, ki jih vsaj nekoliko krši, je tudi nekdanji minister za javno upravo v zadnji vladi Janeza Janše Boštjan Koritnik (na presenečenje mnogih se je znašel na listi Zorana Jankovića, bil pa naj bi tudi v igri za podžupansko mesto). Paparac, ki je bil na delu minulo nedeljo popoldne, ga je ujel, ko se je s svojim novejšim črnim BMW X4 pripeljal po eni od ulic v Šiški v Ljubljani. Svojega velikana je pustil kar na pločniku, da je za pešce, kaj šele za starše z vozički, ostalo bore malo prostora, in v ženski družbi odšel po svoji poti. Tamkajšnji stanovalci so nam razkrili, da je bil športno napravljen.

Dejal je, da ga je tako pustil le za 15 minut. FOTO: A. L.

Koritnik je po besedah naših sogovornikov na točno tej ulici že večkrat zasedel isti pločnik, v isti sapi pa dodajajo, da nikakor ni edini. Cesta, ki je sicer dvosmerna, je po besedah tamkajšnjih stanovalcev, nenehno polna parkiranih avtomobilov, in ko uradnih parkirišč zmanjka, je nadomestilo pločnik. »Bližje je večer, več jih je po pločnikih. Nekateri parkirajo celo tako, da je na ulico praktično nemogoče normalno zaviti. Mogoče smo zreli za več zaporednih obiskov policistov in redarjev, da se ponovno vzpostavi red,« ugotavlja eden od naših sogovornikov.

Kot nam je pojasnil, se je ravno vrnil z ene rekreacije in šel na drugo. FOTO: A. L.

Koritnik nam je potrdil, da je to res bilo njegovo vozilo, navedbe našega sogovornika, da pločnik redno uporablja za parkiranje, pa je zavrnil. Dejal je, da okoliški prebivalci ta pločnik nenehno uporabljajo za parkiranje in da tudi tokrat ni bil edini. Še posebej težavno je parkiranje ob nedeljah, ko se vrne z odbojke po 22.30, saj ni moč najti prostega parkirnega mesta, celo pločniki med stavbami so že zasedeni.

Kakšen vzor takšno početje predstavlja Ljubljančanom, sploh če se on omenja kot morebitni podžupan? Koritnik je odvrnil, da v tem delu mesta preprosto ni dovolj parkirnih mest, tudi če bi želel plačati, niti parkirne hiše ni. Dodal je, da se je v ta del Ljubljane preselil pred kratkim, njegov avtomobil pa bo kmalu varno pospravljen v garaži, saj je v fazi najemanja garaže.