Ljubljanski grad zaživel v prenovljeni podobi (FOTO)

Na Ljubljanskem gradu so slovesno odprli še zadnji prenovljeni prostor – večnamensko dvorano Kazemate; s tem je revitalizacija grajskega kompleksa tudi zaključena.

Prenova tega po velikosti največjega prostora gradu, ki je dolg 31 metrov, sledi vsem izhodiščnim načelom, ki jih je Projektivno podjetje Ambient razvijalo čez desetletja revitalizacije spomenika. Tako kot celotno grajsko poslopje so tudi Kazemate skozi obdobja služile različnim namenom, po prenovi pa so sodobno zasnovana večnamenska dvorana, ki ohranja avtentičnost in bo omogočala izvedbo različnih kulturno-umetniških in drugih dogodkov. Prvega, razstavo z naslovom Mizoginija, bo v prenovljenih Kazematah pripravil slovenski režiser, slikar in lutkovni umetnik Silvan Omerzu.

Prenova Ljubljanskega gradu je zaključena. FOTO: Primož Hieng

Uradno odprtje FOTO: Miha Mally

31 metrov je dolg prostor.

»V poznem srednjem veku so Kazemate predstavljale prehod na Grajsko dvorišče; pot iz mesta je vodila skozi Stari in Gornji trg, mimo cerkve sv. Florijana do stolpa na grajski Bastiji, od tam pa prek vhodnih vrat v pritličju Friderikovega stolpa in po klančini skozi Kazemate na Grajsko dvorišče. V času, ko je bil grad spremenjen v kaznilnico, je bila v Kazematah velika spalnica za zapornike. Pozneje, v 20. stoletju, ko so na gradu še bivali stanovalci, pa je bila v tem prostoru mizarska delavnica,« so ob odprtju povedali v javnem zavodu Ljubljanski grad.

Avtentičnost in impozantnost

Ko so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja z gradu odšli še zadnji stanovalci, je leta 1969 projektivnemu podjetju uspelo na javnem natečaju in začeli sta se več desetletij dolga prenova in revitalizacija Ljubljanskega gradu. Skupina arhitektov Majda Kregar, Miha Kerin in Edo Ravnikar ml. je za celovito prenovo in revitalizacijo Ljubljanskega gradu v obdobju 1969–2023 ob lanskem mestnem prazniku prejela nagrado glavnega mesta Ljubljane.

En grad, mnogo doživetij FOTO: Miha Intihar

Vsi zgodovinski prostori v kompleksu so namenjeni javnosti ter prenovljeni v večnamenske prostore.

Impozantnost so prostoru Kazemat arhitekti vrnili z odstranitvijo nasutja tal iz kaznilniškega obdobja gradu, kar je po fazi prenove omogočilo transformacijo v večnamensko dvorano. V prostoru z restavriranim prvotnim volumnom so v poglobljena tla vgradili dvižno, naklonsko mehansko konstrukcijo, ki zagotavlja bodisi postavitev nekdanje pristopne klančine, kar hkrati omogoča oblikovanje amfiteatrsko stopnjaste dvorane za raznolik nabor možnih dogodkov, bodisi oblikovanje velike razstavne dvorane z vodoravnimi tlemi.

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so z gradu odšli še zadnji stanovalci.

Grad skozi stoletja

Po prenovi so Kazemate čist, prostorsko izjemen in zgodovinsko pričevalen grajski člen. Zagotavljajo dodatne možnosti kulturnega oživljanja tega zgodovinskega mestnega prostora. Grajski kompleks je s tem revitaliziran v celoti na sodoben način ob sožitju starega z novim ter v nujnem dialogu – z vizijo oblikovati ravnotežje in simbiozo –, ki omogoča raznolike možnosti življenja s kulturno dediščino.

Prvi obiskovalci FOTO: Miha Mally

V prenovi so bile zvesto obnovljene vse zgodovinske grajene strukture. FOTO: Miha Mally

»Vsi zgodovinski prostori v kompleksu so namenjeni javnosti ter prenovljeni v večnamenske prostore; vsi servisni prostori so vkopani in ne posegajo v prostor stavbne dediščine; vsa najsodobnejša oprema je v veliki meri postavljena in razvejana nevidno. In kar je najpomembnejše: v prenovi so zvesto obnovljene vse zgodovinske grajene strukture, ki pričajo o rasti gradu skozi stoletja – originalne zidne strukture, stropi, oboki, obrambne in druge odprtine … vse, kar priča o dogajanju skozi čas v različnih obdobjih, v skladu z nameni, ki jih je grad imel skozi preteklost do današnjega dne, ko je Ljubljanski grad stičišče kulturnega in družabnega življenja v mestu. Ali kot pravi naše geslo: En grad, mnogo doživetij,« so sklenili na Ljubljanskem gradu.