Ljubljanske »ulice strahu«: znani Slovenec se sprašuje, ali je pešec ali kegelj

»Čopova, Nazorjeva, Cankarjeva, ulice strahu, na katerih te lahko vsak hip podre vespa, skiro, dostavljalno kolo, izberi sam ... nikjer nikogar, ki bi to preprečil ... smo keglji, ali pešci,« s tem zapisom je pred dnevi na družabnem omrežju X na problematiko v centru prestolnice opozoril ustvarjalec Esad Babačić.

Mnogi so se z njegovim zapisom strinjali in na seznam pešcem neprijaznih ulic dodali še kakšno, na kateri so doživeli slabo izkušnjo. Omenjene ulice so opredeljene kot območje za pešce, ki meri že približno 19 hektarjev. Na Mestni občini Ljubljana pojasnjujejo, da območje za pešce ni urejeno brez posebnih ločnic, črt in prometnih znakov, ki bi označevale poti za kolesarje, a da je kljub temu območje prednostno namenjeno pešcem, čeprav je tam dovoljena vožnja uporabnikom koles, skirojev in drugih načinov mikromobilnosti. Dodajajo pa, da morajo vozniki upoštevati prednost pešcev in voziti tako, da jih ne ogrožajo. Na to opozarjajo tudi table z opozorili, »Kolesarji, upoštevajte prednost pešcev!«

Je pa na območju za pešce od lanskega oktobra prepovedana vožnja kolesa z motorjem, tudi z vespami. »Opažamo, da nekateri tega ne spoštujejo in se premikajo hitreje, bolj dinamično in celo objestno, tako da na nekaterih ožinah in na območjih, kjer je gostota pešcev večja, prihaja do neprijetnih stikov med pešci in drugimi uporabniki prostora. Taki mečejo slabo luč na druge kolesarje, ki sicer spoštujejo pravila in s svojo vožnjo ne ogrožajo nikogar.«

Mnogi kolesarji so objestni pri vožnji, kar spravlja ob živce pešce. FOTO: Matej Družnik

Pešcon ne bodo zaprli

Na MOL-u so ob tem pojasnili, da nobenega območja niso popolnoma zaprli v smislu, da bi bil namenjen zgolj pešcem, in da je javni prostor namenjen tudi uporabnikom drugih prevoznih sredstev na področju mikrombilnosti in dodali, da v pešconah ne nameravajo prepovedati tovrstnega premikanja, ampak bodo opozarjali na previdnost, obzirnost in spoštljivost.

»Območje za pešce v ožjem mestnem središču je razbremenila tudi vzpostavitev skupnega prometnega prostora na Slovenski cesti leta 2013, ki je bila dotlej glavna cesta za tranzitni motorni promet skozi mestno središče, kjer je bilo kolesarjenje prepovedano. Ko smo na osrednjem delu te ceste vzpostavili prostor, bolj prijazen pešcem, kolesarjem in uporabnikom javnega prevoza ter omejili osebni motorni promet, so kolesarji dobili dobro alternativno pot, po kateri se lahko izognejo območju za pešce. Znotraj pešcone so bolj kot ožine primernejše poti, kjer je manj pešcev ali več prostora.

Na objestne kolesarje, voznike vesp in skirojev prežijo mestni redarji, ki v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili opravljajo stalne nadzore nad kršitvami. »Skozi celotno leto namenjamo veliko pozornost kolesarjem in njihovi varni udeležbi v prometu ter izvajamo preventivne akcije, katerih namen je ozaveščanje kolesarjev kot tudi voznikov skirojev o pravilih vožnje,« še odgovarja na mestnem redarstvu MU MOL.

Karta območja za pešce. FOTO: Mol

Ste opazili kaj nenavadnega? Pošljite nam zgodbo preko spodnjega obrazca.