Po sobotnih filmskih prizorih privedbe treh osumljencev k preiskovalnemu sodniku na ljubljanskem okrožnem sodišču, ko so oboroženi policisti in kriminalisti zaradi varnosti celo blokirali cesto, preiskovalni sodnik pa je za trojico, osumljeno umora 42-letnega bosanskega državljana Satka Zovka, odredil 48-urno sodno pridržanje, se je podoben prizor odvil tudi včeraj, le da v prostorih Gospodarskega razstavišča. 30 let zapora jim preti. Včeraj popoldan je namreč poteklo 48-urno sodno pridržanje, ko so morali kriminalisti spisati kazensko ovadbo in osumljence znova pripeljati pred preiskovaln...