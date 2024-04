Ljubljana je ena velika vas

Ljubljana je pravzaprav ena velika vas: kadar zavijemo s katere od glavnih cest, Dolenjske, Celovške, Dunajske, Tržaške, Ižanske ali pa Zaloške, vselej naletimo na cerkev, vsaj kakšno kmetijo z živino in obvezno vaško krčmo. Staroselci pravijo, da je šele v teh kotičkih skrita tista prava duša naše prestolnice. Mestna občina Ljubljana (MOL) meri 275 kvadratnih kilometrov; od tega je približno 10.000 hektarjev kmetijskih površin in prav toliko gozdnih. Kmetijstvo je sicer zelo močno razvito že znotraj same Ljubljane: od Kleč, Savelj, Jarš, Obrij, Šmartnega ob Savi, Hrastja, Šentjakoba, Sneberi...