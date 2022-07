Kralj džintonika

Na vrtu ljubljanske Zorice smo obiskali tekmovanje ljubiteljskih barmanov, njihov izziv pa je bil zmešati najboljši džintonik, ki bo prepričal dva profesionalna barmana in Tjašo Kramarič, ki jo slovenski gledalci in gledalke poznajo iz šova Sanjski moški.

Na vrtu Zorice sta se osvežila tudi Omar Naber in Maja Keuc - Amaya.

Na izziv se je z recepti prijavilo 32 tekmovalcev, 16 izbranih finalistov pa je dobilo sestavine in priložnost, da v živo pokažejo, kaj znajo.

Najbolje se je odrezal Gal Pilko, ki je za svoj recept prejel denarno nagrado 1000 evrov in pravice do hvaljenja pred prijatelji in kolegi. Zmešati džintonik je sicer lahko sila enostavno, lahko pa iz tega seveda tudi doma narediš umetnost. Različni džini imajo različne arome in okuse, prav tako toniki in vse, s čimer jih obogatimo.