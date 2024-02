Legende spet skupaj: Mateja Svet, Bojan Križaj, Jure Franko, da o predsednici sploh ne govorimo (FOTO)

Želim si, da BiH stopi na evropsko pot in s tem na pot še hitrejšega napredka in razvoja, je v Sarajevu poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Poleg srečanj s političnimi predstavniki BiH bo predsednica obiskala tudi slovenske vojake, ki v Sarajevu sodelujejo v misijah Eufor Althea in Natovega poveljstva.

Pirc Musarjeva se je danes, drugi dan obiska, sestala s predsedujočo Svetu ministrov BiH Borjano Krišto ter predsedujočima predstavniškemu domu in domu narodov parlamenta BiH Kemalom Ademovićem in Marinkom Čavaro, so sporočili z urada predsednice.

Potrdila je dobre in prijateljske odnose med državama ter poudarila, da je BiH pomembna gospodarska partnerica Slovenije in tudi druga največja prejemnica slovenske razvojne pomoči. V luči evropske perspektive BiH je ocenila, da ima država za skok na vlak, ki pelje do marčne pozitivne odločitve Evropske komisije o začetku pristopnih pogajanj, na voljo še nekaj tednov.

Predsednica na Bjelašnici

Pred tem je Pirc Musarjeva na Bjelašnici, kjer so leta 1984 potekale zimske olimpijske igre, nagovorila zbrane na slovesnosti ob poimenovanju olimpijske veleslalomske proge po slovenskem smučarju Juretu Franku. Ta je na odprtju iger nosil jugoslovansko zastavo, kasneje pa je v veleslalomu osvojil srebrno medaljo.

Odprtje smučarske proge Jureta Franka. FOTO: Matjaž Klemenc/uprs

»Z današnjim dejanjem želimo ohraniti duh tistega časa, ko smo verjeli v enotnost in hkrati v raznolikost. Slovenija si želi, da bi tako hitro, kot je Jure Franko vozil tistega 14. februarja 1984, BiH napredovala na poti v EU,« je dejala predsednica.