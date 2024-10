Želje po alternativnih pokopih v Sloveniji: lahko vas raztrosijo v morje, a ne kjer koli

Prvi dan novembra se tradicionalno spomnimo tistih, ki so nas zapustili, obiščemo grobove, jih uredimo … Predvsem slednje pa postaja vedno težje, saj se mladi bolj kot kdaj koli selijo izven meja naše domovine. Takšni bi si denimo želeli, da bi del drage osebe, ki je ni več z njimi lahko odnesli s seboj, ne le v mislih ali v obliki fotografij.

V tujini lahko denimo mali del pepela pokojnega vdelajo v nakit, obstajajo tudi posamezniki, ki se odločijo delček pepela zmešati s črnilom, s to mešanico pa jim nato tetovator izdela trajni spomin na ljubo osebo. Precej je tudi primerov, ko ljudje žaro obdržijo doma, namesto da bi jo pokopali, tako jo lahko denimo ob selitvi odnesejo s seboj.

Nič od naštetega pa pri nas ni dovoljeno. Alternativni pokopi so celo nezakoniti. »Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) dovoljuje le pokop s krsto, žaro ali raztros pepela,« so sporočili iz podjetja Žale d. o. o., ki upravlja z vsemi 18 pokopališči v Mestni občini Ljubljana.

Plačate lahko celo globo Glede na veljavno zakonodajo pošiljanje žar, ali le dela pepela, v tujino za potrebe izdelave denimo nakita, spominkov in podobnega, ni dovoljeno. V skladu z deseto alinejo prvega odstavka 57. člena ZPPDej znaša globa za kršitev 17. člena ZPPDej od 2000 do 4000 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika in od 500 do 800 evrov za odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika.

Velika večina pogrebov, kar 80 odstotkov, je zadnja leta z žaro, le še deset odstotkov s krsto, enak odstotek ljudi se odloči tudi za raztros pepela, kar je sicer najbolj trajnostna oblika pokopa. Zanj se radi odločajo denimo ljubitelji morja, gora, jezer, rek … Ker so jim za časa življenja veliko pomenili, bi tudi večnost radi preživeli tam, mnogi se za raztros odločijo tudi iz povsem praktičnih razlogov, bodisi ne želijo obremenjevati svojcev z urejanjem groba ter stroški, ki pridejo zraven, ali pa so njihovi najbližji razkropljeni po svetu.

V Mestni občini Ljubljana je raztros mogoč na pokopališču Žale ter pokopališčih Sostro, Polje in Vič, tisti, ki bi želeli pepel raztrositi drugje, tudi denimo na morju, morajo pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa. A tudi, če se ta strinja z raztrosom na morju, tega ne smemo početi na lastno pest.

Če želimo pepel raztrositi izven določenih območij, potrebujemo soglasje pristojnega občinskega organa. FOTO: Des Green/getty Images

»Pogreb na morju je dovoljen na koti, ki jo je določila Uprava za pomorstvo RS. Tak pogreb organizirajo le obalne komunale, pri čemer se žaro pripelje do pomola, tam se jo, skupaj s svojci, vkrca na barko, odpelje do območja pokopa, pepel se raztrese in pogreb je končan,« postopek pojasnjujejo v podjetju Žale d. o. o., kjer sicer na razpolagajo s podatkom, da bi svojci na željo pokojnega, denimo, pepel raztresli izven dovoljene lokacije.

Razlog je preprost, dodajajo: »Občani sami ne smejo in ne morejo opravljati raztrosa pepela, ne na dovoljenih in ne izven dovoljenih lokacij. Žaro z upepeljenimi ostanki pokojnega sme v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti izvajalec upepelitve izročiti le izvajalcu pogrebne dejavnosti.«