Kupiti ali nabrati regrat? Sezona te zelnate trajnice je tukaj

Prehod v meteorološko pomlad prinaša deževne dogodke in izjemno toplo vreme. Ozelenili so travniki in pokonci je pognal regrat. Regrat je zelnata trajnica, ki jo najpogosteje najdemo na travnikih in ob poteh od nižin do višjeležečih predelov. Od vseh domačih rastlin ima največ ljudskih imen. Znanih in zapisanih je prek 500. Imenujejo ga na primer jajčar, mlečec, pljuščanec, regrad, rumena reva, vergrad, žehtelnica ali žoltenica. V botaniki spada v skupino radičevk. Regratovo latinsko ime Taraxcum officinale izvira iz francoske besede dent-de-lion, ki pomeni – levji zob. To ponazarja liste ml...