Kupili 53 koz Afričanom in Albancem

V župniji sv. Petra Gornja Radgona so opravili že 14. misijonsko tržnico. Številni mladi so skupaj z animatorji pod vodstvom katehistinje Nataše Preglav, članicami in člani Župnijske karitas, skavti, pevci zbora Sončni žarki in člani Župnijsko pastoralnega sveta ponujali brezplačno pecivo, pečen kostanj, mošt, sadne napitke in doma izdelane spominke, ob tem so ponudili bogat srečelov, ki ga je pripravila družina Fras.

20 EVROV stane afriška koza, 65 albanska.

Verniki so med drugim kupili 50 molznih koz za revne družine v Afriki in tri za Albanijo. Za posamezno kozo v Afriki je bilo treba odšteti 20 evrov, za albansko pa 65. Prispevali so tako rekoč vsi verniki, kostanj pa je priskrbel in ga tudi spekel podjetnik Slavko Geder iz Podgrada.

Pripravili so dve maši. FOTO: Franci Klemenčič

Misijonarjem po svetu

Darove z misijonske tržnice in darove bo radgonska župnija namenila slovenskim misijonarjem po svetu. Sicer pa je domači župnik Franc Hozjan z zadovoljstvom poudaril, da so bili verniki tudi tokrat odprtega srca.

Prireditev je bila namenjena našim misijonarjem, med katerimi je najbolj znan Pedro Opeka. FOTO: Blaž Samec

Misijonsko središče Slovenije združuje nekaj več kot 40 misijonarjev, med njimi je gotovo najbolj znan Pedro Opeka. Delujejo po vsem svetu, največ v Afriki in Južni Ameriki, a tudi v Aziji, Evropi in Severni Ameriki. Njihovo delo zaobjema tako pastoralno delo kakor tudi socialno pomoč ljudem. Misijonarji in misijonarke gradijo cerkve, šole, zdravstvene domove, ceste, ob tem pa se ukvarjajo tudi z ozaveščanjem v šolah in drugih ustanovah.