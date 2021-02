Kulturni praznik je bil tudi v zaporih (FOTO)

Nagrajena dela. FOTO: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Nagrajena dela. FOTO: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Nagrajena dela. FOTO: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij se tudi v obdobju zdravstvenih izzivov trudijo, da bi bivanje zaprtih oseb v zaporih in v prevzgojnem domu obogatili z različnimi koristnimi vsebinami.V oktobru so pri generalnem uradu razpisali literarni in likovni natečaj 'Moje korona obdobje' o preživljanju časa v zaporih v obdobju epidemije. Prve tri ocenjene prispevke v okviru likovnega in literarnega natečaja danes javno objavljajo, s čimer se želijo pokloniti kulturnemu dnevu, ki ga obeležujejo tudi v zaporih in v prevzgojnem domu.Likovni in literarni natečaj sta potekala konec preteklega leta v vseh zavodih, ki delujejo na 14 lokacijah po Sloveniji. Udeležili so se ga lahko vsi, ki so v tistem času prestajali kazen zapora, imeli vzgojni ukrep oddaje mladoletnika v prevzgojni dom ali so bili v priporu. Vsakdo je lahko sodeloval z ilustracijo, sliko, stripom, kipom ali s kratko zgodbo in ciklom pesmi. Skupno je bilo prejeto 76 prispevkov.Komisija, ki so jo sestavljali zaposleni pri generalnem uradu, je v okviru likovnega natečaja opravila izbor med 44 prispelimi izdelki, v sklopu literarnega natečaja pa med 32 prispevki.Pri izboru najboljših izdelkov obeh natečajev sta bili osnovno vodilo predvsem izvirnost in vsebinska navezava na razpisano temo. Komisija ni imela lahkega dela, saj je prejela veliko zanimivih, iskrivih, pomenljivih literarnih in likovnih prispevkov. Avtorji prvih treh najbolje ocenjenih slik, ilustracij in zgodb bodo prek vodstev zavodov prejeli pohvale in simbolične praktične nagrade.Zaprte osebe v času epidemije poleg likovnega ustvarjanja in pisanja spodbujajo tudi k branju. Na voljo so jim knjige, s katerimi so založene zavodske knjižnice. Poskušajo jim ponuditi različne družabne igre ter omogočiti zunanje in notranje športne aktivnosti. V skladu z možnostmi so jim omogočili dostop do interaktivnih predavanj, ki potekajo na daljavo in obravnavajo teme, ki jim bodo v pomoč pri lažjem socialnem vključevanju po prestani kazni. Povabili so jih tudi k sodelovanju pri nastajanju videoposnetka pod naslovom Za kaj sem hvaležen.