Krvnikov pajdaš Crazy grozi s pobojem: »Še pet jih je na seznamu«

V torek, pet dni po tem, ko je 56-letni David Štrukelj pred pričami do smrti zabodel 25-letnega železničarja Danija Blagojevića, se je po informacijah Slovenskih novic zgodil hud incident na prizorišču zločina v baru Varna hiša ob železniški postaji Most na Soči. V bar Varna hiša, ki je začel spet delati v ponedeljek, je namreč vstopil eden od Štrukljevih prijateljev, ki ima angleški vzdevek Crazy (po slovensko nor, op. p.), in gostom zagrozil: »Končal bom, kar je Dejv začel, še pet jih je na seznamu, ki jih bom ubil jaz.« Kdo je na spisku, ni povedal. Prišli so policisti, osumljenca popisali...