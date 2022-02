Kršitve zaradi sprejema slovenskih olimpijcev? Tako pravi policija

Generalna policijska uprava je danes zanikala poročanje medijev, da naj bi ukrepali proti organizatorjem sprejemov za olimpijca Glorio Kotnik in Tima Mastnaka. Portal 24ur je pred tem poročal, da je GPU zaradi domnevnega kršenja ukrepov za zajezitev koronavirusa celjski policiji naložil, naj poišče organizatorje prireditev.

»Nikakor ne drži očitek, da bi policija izvajala ukrepe proti organizatorjem sprejemov športnikov,« so se na vprašanja STA odzvali na GPU.

Dodali so, da so bili seznanjeni z željami po organiziranju javnih prireditev in drugih oblik druženja ob sprejemu olimpijskih športnikov. Pobudnike so seznanili s trenutno veljavnimi ukrepi oziroma omejitvami zbiranja, ki se nanašajo na preprečevanje širjenja novega koronavirusa, so zapisali. »Ugotovili smo, da je v večini primerov šlo za spontano zbiranje ljudi, pri čemer tudi ni bilo ugotovljenih kršitev,« so še poudarili.

Zapisali so še, da na policiji razumejo želje in pričakovanja vseh po zbiranju z olimpijskimi junaki in izražanju čestitk ob njihovem povratku domov, zaradi česar so tudi aktivno sodelovali s pobudniki tovrstnih sprejemov in jih seznanjali s trenutnimi možnostmi izvedbe sprejemov. Pobudniki so nasvete policije tudi upoštevali.

Kot so dodali, so tudi v policiji ponosni na slovenske športnike, ne nazadnje jih je kar nekaj v policiji tudi zaposlenih. Vsem so še enkrat izrekli tudi čestitke.

V Sloveniji sicer še vedno velja odlok, po katerem je začasno prepovedano zbiranje oziroma druženje ljudi. Zbiranje je dovoljeno, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Zbiranje je dovoljeno tudi na organiziranih javnih shodih, katerih organizator je znan. Udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT in zagotavljati medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra.