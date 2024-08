Kriza v ZD Ljubljana: Mladi pacienti brez zdravnika!

Tako kot v vsem javnem sektorju tudi v zdravstvenih domovih poročajo o odpovedi delovnih razmerij. Med drugim sta službo pustila kar dva od treh zdravnikov pediatrov iz šolske ambulante bežigrajske enote ZD Ljubljana, ki imata skupaj okoli 3200 opredeljenih pacientov. Od nekdanjega vrveža, ko se je v čakalnicah in ambulantah gnetlo pacientov in zdravnikov, so ostali le še prazni prostori. Pred leti so stavbo ZD Ljubljana Bežigrad povsem prenovili, v bežigrajskem dispanzerju za šolarje in mladino pa bi delo lahko opravljali štirje zdravniki v isti izmeni. Zdaj hodniki samevajo, branik šolskega...