Kadar Kristjan Čeh osvaja medalje in niza naslove, potem pa se vrne domov še ovenčan z žlahtno kovino, tedaj ga domačini v njegovih Podvincih pričakajo kar s traktorjem. Ker se tako spodobi in ker je kmetovanje del življenja našega 25-letnega evropskega prvaka v metu diska. Kraj izjemno redke marzilkePodvinci, domači kraj Kristjana Čeha, štejejo okoli 900 duš. V ribnikih v okolici je rastišče izjemno redke rože štiriperesne marzilke. Naselje premore tudi Nogometni klub Podvinci, društvo Korant in Prostovoljno gasilsko društvo Podvinci. Zlato je osvojil letos v Rimu, vsi upamo tudi na njegov ...