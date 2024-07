Kriminalcem izdajal tajne podatke: »Nimam česa skrivati, priznam in obžalujem«

Pisalo se je leto 2021. Aprila najprej odjekne novica, da so v pripor strpali Vojka Tadino, zapisnikarja na kazenskem oddelku celjskega okrožnega sodišča. Sedem mesecev pozneje, natančneje novembra, je ista usoda doletela še Tanjo Tolimir, vpisničarko na specializiranem državnem tožilstvu (SDT). Na oba so se namreč spravili po tem, ko so posumili, da sta kriminalcem izdajala občutljive tajne podatke. April '21 Vojko Tadina dobi obisk policistov in odpeljejo ga v pripor. November '21 Tanja Tolimir s SDT prav tako pristane za rešetkami. Marec '22 Tadina prizna krivdo in obsojen je na 5 le...