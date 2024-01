Krevs ne bo več vodil Prvega dnevnika

»Drage gledalke in cenjeni gledalci, hvala za pozornost. To so moje zadnje voditeljske besede v tem studiu.« To je zapis Nejca Krevsa, voditelja in novinarja na Televiziji Slovenija, ki jih je objavil danes.

O tem, da so Krevsa po dobrem letu dni z voditeljske funkcije osrednje informativne oddaje TV Dnevnik razrešili, smo že poročali. Takrat je bil nad odločitvijo novega vodstva pretresen, obenem pa je pričakoval, da se od RTVS ne bo poslovil. Polona Fijavž mu je takrat ponudila vodenje Prvega dnevnika, Jutranjih poročil in oddaje Politično. Še naprej naj bi delal tudi Utrip.

Današnji zapis pa potrjuje, da Prvega dnevnika ne bo več vodil. Ali odhaja tudi z RTVS, ne vemo.

Krevs je sicer dolgoletni sodelavec RTVS (od leta 2016), delal je na radiu in televiziji, pred osrednjim Dnevnikom je vodil otroško informativno oddajo Infodrom, Prvi dnevnik, jutranja, popoldanska in večerna poročila.