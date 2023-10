Srečanje vrhovnih: Golob in Martić sta govorila o denarju

Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal s predsednikom uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Zvezdanom Martićem, ki je premierja seznanil s finančnimi razmerami na javnem zavodu. Dogovorila sta se, da bo uprava posredovala vladi celovito poročilo o poslovanju zavoda, so zapisali v kabinetu predsednika vlade.

Finančna stabilnost in ustrezno financiranje javne službe, ki jo opravlja RTVS, sta pogoj za neodvisno in kakovostno delovanje največjega medijskega zavoda v državi, so navedli.

Martić je finančno stanje zavoda v začetku oktobra ocenil kot alarmantno. Odhodki zavoda so bili namreč že v obdobju od januarja do avgusta višji od prihodkov za 6,3 milijona evrov, medtem ko je prejšnje vodstvo v oceni napovedalo tak rezultat šele ob koncu leta, je povedal. Po oceni uprave bo RTVS končala poslovno leto z negativnim rezultatom v višini približno deset milijonov evrov, če bodo že sprejeti ukrepi uprave dosegli svoj namen.

Nekdanji generalni direktor zavrnil navedbe o alarmantnem finančnem stanju

Ko je Martić začel delati kot predsednik uprave, je ugotovil, da zavod že nekaj mesecev najema posojila za izplačilo plač. V nekaj dneh je moral tudi sam podpisati pogodbo za novo posojilo v višini 4,3 milijona evrov, da je zavod lahko izplačal plače, je povedal.

Nekdanji generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je Martićeve navedbe o alarmantnem finančnem stanju na RTVS označil za netočnosti, neresnice in laži«. Med drugim je zavrnil Martićevo trditev, da RTVS že nekaj mesecev najema kredite za izplačilo plač.