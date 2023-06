Burna razprava na svetu Televizije: Najdražji projekt Panorama ne dosega obljubljenega

Svet RTVS se je v četrtek seznanil tudi z metodologijo merjenja gledanosti in poslušanosti programov RTVS. Ob tem se je vnela burna razprava, med drugim o projektu Panorama in umeščanju oddaj v programsko shemo. S podrobnejšimi analizami gledanosti, tudi primerjalnimi podatki, se bo svet seznanil na za javnost zaprti seji, so sklenili svetniki.

Vodja službe za programski kontroling Barbara Zemljič je ob vprašanjih svetnika Gregorja Drnovška, kje vidi razloge za drastičen padec gledanosti prvega programa Televizije Slovenija (TVS) in kako ukinitev nekaterih paradnih oddaj informativnega programa ter spreminjanje ur posameznih oddaj vpliva na gledanost, pojasnila, da je z vidika gledalca najslabše večkratno premikanje posameznih vsebin.

Kot je opozorila, vsakršna sprememba terja temeljit premislek. Vsak izgubljen gledalec je namreč izgubljen gledalec in ogromno energije je potrebne, da se znova vrne, je poudarila.

Ob vprašanjih, koliko so podatki o gledanosti v pomoč pri sestavljanju novih programskih shem, pa je Zemljič pojasnila, da ob pripravi shem pristojnim podajo podatke o povprečni gledanosti oddaj in smiselnosti vrstnega reda ter oceno, ali bi bilo morda oddajo smiselno začeti prej ali kasneje.

Gledanost je le en vidik

Tudi v. d. direktorja televizije Uroš Urbanija je zatrdil, da je bilo pri pripravi programsko-produkcijskega načrta za leto 2023 pri vseh odločitvah, ki so jih sprejemali, v ozadju tudi vprašanje gledanosti. Intenzivno so se po njegovih navedbah ukvarjali tudi z vprašanjem stabilne programske sheme drugega programa TVS. Ocenil je, da je na slednjem lažje uvajati določene spremembe, ker da se je na ta program v preteklosti pozabljalo.

Glede gledanosti informativnega programa pa je dejal, da je gledanost en vidik, drug pa odmevnost posameznih oddaj ali prispevkov. Dokaz dobrega dela je med drugim po njegovi oceni oddaja Tarča, ki beleži visoko gledanost. Zato so očitki nekaterih drugih, da jim gledanost pada, vprašanje predvsem za njih same, zakaj jih nihče ne gleda, kaj delajo narobe, je dejal Urbanija.

Eden najdražjih projektov

Svetnik Sašo Hribar pa je ob tem vodstvu Radiotelevizije Slovenija (RTVS) očital ukinjanje oddaj z visoko gledanostjo in nadomeščanje teh z oddajami z nizko gledanostjo. Ob tem se je nadalje razprava v veliki meri vrtela okoli oddaje Panorama. »Edini projekt, ki ste ga delno speljali, je projekt Panorama, eden najdražjih projektov za časa vašega mandata, ki ne dosega tistega, za kar je bil narejen, tistega, kar ste obljubljali,« je vodstvu očital Hribar.

Tadej Troha pa je menil, da na drugem programu TVS znotraj iste institucije nastaja alternativni informativni program. Odgovorni urednik informativnega programa drugega programa Televizije Slovenija Rajko Gerič je dejal, da Panorama ni »dnevno informativna oddaja v smislu dnevnoinformativnega programa«. Pojem dnevno informativna oddaja namreč po njegovih besedah pomeni tudi dnevno ustvarjanje oddaj s tematiko, pomembno za določeno populacijo. »V vsaki oddaji Panorame se ukvarjamo z določeno temo, eno temo na dan. Ampak to ne pomeni, da smo mi televizijski dnevnik,« je poudaril.

V. d. direktorja radia Mirko Štular pa je ob seznanitvi z metodologijo merjenja gledanosti in poslušanosti programov RTVS ter obiskanosti spletnega portala MMC za obdobje zadnjih petih let svetu predlagal, da se za celovit pogled seznani s podrobnejšo analizo in podatki gledanosti. Svet RTVS je za tem podprl sklep, s katerim so v. d. generalnega direktorja naložili, da svet seznani s podrobnejšimi analizami gledanosti in poslušanosti programov RTVS in obiskanosti spletne strani.

