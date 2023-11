Z RTV Slovenija se poslavlja voditeljica in urednica, o razlogih pa je dejala

Po letu in pol vodenja oddaje Panorama na drugem programu TV Slovenija in dolgoletnem novinarskem delu je voditeljica Andreja Gregorič potrdila, da se poslavlja od RTV Slovenija.

»Odhajam z lepimi spomini in bogatim naborom izkušenj. Iskreno sem hvaležna za vse priložnosti, ki so mi bile dane v okviru RTV. Z veseljem in zanosom sem soustvarjala program in verjamem, da so to prepoznali tudi gledalci, za kar sem jim hvaležna. Bilo je plodnih 15 let in prišel je čas za nove izzive,« je dejala za Slovenske novice.

Kje bo nadaljevala svojo poklicno pot, nam ni želela razkriti, a po naših neuradnih informacijah ostaja v medijih, pogodbo pa naj bi podpisala za Svet24.

»Razlog za moj odhod niso pritiski«

Na družbenih omrežjih so se pojavile informacije, da naj bi voditeljica z RTV odšla zaradi pritiskov, kar pa je Gregoričeva zanikala. »Razlog za moj odhod ni mobing ali kakršnikoli pritiski. Te govorice odločno zanikam in se od njih ograjujem,« nam je jasno dejala.

Kaj bo s Panoramo?

Gregoričeva, ki je oddajo Panorama izmenjanje vodila vse od začetka 30. maja lani skupaj z Gašperjem Papežem, Darjo Zupan, Katjo Bončina in Ano Gajič, o usodi te oddaje ne želi javno dajati svojih ocen.

Vse glasnejše so namreč govorice, da bo vodstvo RTVS oddajo Panorama, ki je bila ad hock ustvarjena v času prejšnjega vodstva, ukinilo. Ustvarja jo ekipa od dvajset do trideset novinarjev, vzdušje pa je bilo vselej prijetno, prizna Gregoričeva.

»Z veseljem sem bila del te prijetne, zagnane in pozitivno naravnane ekipe,« je sklenila svoje delo na RTVS.

Panorama je bila na začetku predvajanja deležna kar precej kritik starejših zaposlenih na TV Slovenija. Štiri mesece po predvajanju se je na kritike odzvala Gregoričeva, ki je na facebooku opozorila na žaljivke in blatenje, češ da dobiva plačo za nič dela. Prav tako se je takrat obregnila ob kritike, da velja za novinarko, ki simpatizira z desnim političnim polom in da se informativni program deli na levega in desnega. »Nikoli nisem bila ne leva ne desna. In ne bom pustila, da me kdorkoli kamorkoli umešča. To je grdo podtikanje. Nisem po juhi priplavala. Če bo kdaj samo slutnja političnega predznaka, ne bom pristavljala svoje skledice.«

Sprva sta bili urednici oddaje Natalia Schlauer in Vera Ladžič, pozneje pa je slednjo zamenjala Andreja Gregorič.