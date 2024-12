Kranjske Muchove posnemovalke

Koledar Cvetlična tihožitja 2024, ki so ga ustvarile dijakinje Gimnazije Kranj, je po besedah mentorice prof. Anite Omejec doživel velik uspeh in jo spodbudil, da bi tudi letos na koledar za leto 2025 vključili motive s cvetlicami – a ne le teh.

Med 15 prijavljenimi za ustvarjanje likovnega dela Muhasti Mucha, ki že več dni krasi steno gimnazijske knjižnice, je mentorica izbrala šest ustvarjalk, ki so na natečaju prepričale s suvereno risbo in razumevanjem secesijskega sloga.

Dijakinje so ustvarile ženske podobe v krogu, ki simbolizira svetniški sij, po motiviki secesijskega slikarja Alfonsa Marie Mucha.

Vsaka od njih je prevzela zadolžitev, da v akvarelni tehniki po motiviki češkega secesijskega slikarja Alfonsa Marie Mucha upodobi ženske podobe v krogu, ki simbolizira svetniški sij. Bogato ornamentiko so portretistke Klara Luštrik, Eli May Kuhar, Nuša Polajnar iz četrtega letnika, Pina Savnik in Ema Hostar iz tretjega ter Zarja Vrhovšek iz drugega letnika dopolnile s cvetjem. Koledar ima poudarjeno srebrno in zlato barvo, oblikoval pa ga je Gal Grobovšek, ki je do nedavnega prav tako gulil šolske klopi Gimnazije Kranj.

Mentorica in ustvarjalke so na odprtju razstave spregovorile o svojem trudu, da bi bila stvaritev, ki je bila natisnjena v 750 izvodih, deležna najmanj tako dobrega sprejema kot lanska. K temu je zagotovo prispevala tudi skrbnica za izvedbo vseh nalog prof. Nataša Kne. Voditeljica prireditve ob odprtju razstave podob in koledarja Muhasti Mucha Manca Ilinčič je poleg kitaristke Patricije Zupan iz četrtega letnika k slavnostnemu nagovoru povabila ravnatelja Aljošo Brlogarja, ki je poudaril, da vsako leto znova občuduje strast, ustvarjalnost, energijo dijakinj in dijakov. Prepričan je, da koledar za leto 2025 ne bo bogatil le njegove pisarne.