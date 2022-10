»Gore so mi vedno žarele v posebnem čarobnem blesku: še danes čutim globoko v sebi, da mi pojejo pesem o večni lepoti,« je nekoč zapisal legendarni alpinist, violinist in avtor planinskih in alpinističnih vodnikov Tine Mihelič. Ta njegova misel, ki izraža bistvo njegovega občudovanja gora, je vklesana tudi v spominsko ploščo ob začetku skalnega žleba na 2419 metrov visoki Pihavec, ki je postavljena na mestu, kjer je 2. oktobra 2004 zastalo njegovo srce in je obsedel, zazrt z zadnjim pogledom na Triglav. Več kot stokrat na Triglavu Vsako leto se njegovi družina in prijatelji, med ...