KPK uvedla preiskave zoper premierja Roberta Goloba

KPK je zoper premierja Roberta Goloba uvedla preiskavo zaradi zaznanih sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu. KPK je o tem odločila v začetku novembra, danes pa s tem, kdo je obravnavana oseba, seznanila javnost.

»Obravnavana oseba je o uvedbi preiskave že prejela obvestilo«

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) uvedla predhodni preizkus v zadevi na podlagi decembra 2022 prejete prijave. »Na podlagi skrbnega in temeljitega pregleda pridobljene oziroma razpoložljive dokumentacije, pojasnil in relevantnih dejstev, pri čemer je potekalo tudi sodelovanje z drugimi organi, je komisija zaznala sum kršitve integritete, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije,« so navedli.

Pojasnili so, da je senat KPK o zadevi odločal na seji 3. novembra. »Odločil je, da se v zadevi uvede preiskava zoper predsednika vlade Roberta Goloba, ki je s tem postal obravnavana oseba. Obravnavana oseba je o uvedbi preiskave že prejela obvestilo, zato komisija zaradi izkazanega interesa o tem seznanja tudi javnost,« so pojasnili. Dodali so, da se s preiskavo nadaljuje postopek v delu omenjene prijave, medtem ko se del očitkov iz prijave še preverja v predhodnem preizkusu.

Pri tem KPK poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. »Obravnavana oseba ima v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja,« so pojasnili. Več informacij o zadevi bo KPK zaradi interesov postopka lahko podala po zaključku.

Decembra lani ounanila očitke o političnih pritiskih na policijo

Iz KPK so sicer že 3. novembra sporočili, da je senat komisije v sestavi obeh namestnikov predsednika KPK, to sta David Lapornik in Simon Savski, sprejel odločitev o uvedbi preiskave v primeru sumov pritiskov na Bobnarjevo. Ob tem pa so takrat napovedali, da bodo več informacij v zvezi z zadevo podali, ko bodo o uvedbi preiskave obveščene obravnavane osebe.

Predsednik komisije Robert Šumi se je iz postopka odločanja v konkretni zadevi izločil že decembra lani, to pa med drugim utemeljil s tem, da ima na policiji urejeno zamrznitev pogodbe o zaposlitvi in da je bil poslovno povezan z Bobnarjevo, s katero sta več let sodelovala, so po omenjeni seji sporočili iz KPK.

Nekdanja notranja ministrica je očitke o političnih pritiskih na policijo komisiji naznanila decembra lani, ko je tudi odstopila s funkcije notranje ministrice. O teh pritiskih je ponovno spregovorila na odmevnem zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih pristojnih državnih organov. Ponovno je izpostavila, da je bila deležna političnih pritiskov s strani predsednika vlade Roberta Goloba, ki so kasneje vodili do njenega odstopa.