Kot zna le on! Poglejte Grimsovo kapo, s katero je čestital Trumpu (FOTO)

V Evropi so se včeraj vrstili odzivi na izide predsedniških volitev v ZDA in zmago republikanca Donalda Trumpa. Med prvimi mu je čestital madžarski premier Viktor Orban, sledila sta avstrijski kancler Karl Nehammer in francoski predsednik Emmanuel Macron.

Slovenski premier Robert Golob je ob vnovični izvolitvi za predsednika ZDA čestital Trumpu za prepričljivo zmago. Kot je dodal, se veseli sodelovanja. Za zgodovinsko zmago je Trumpu čestital tudi prvak opozicije Janez Janša. »Slovenija je naslednja, ki bo naredila naše ulice varne, naše gospodarstvo močno in naše ljudi ponosne,« mu je še sporočil v angleškem jeziku.

Na svoj način pa je zmago republikanca obeležil Janšev evropski poslanec Branko Grims. Objavil je prav posebno fotografijo s pripisom: »Amerika je danes že zmagala. Sedaj je pravi čas za Evropo: "Make Europe Great Again!"*«

*Naredimo Evropo spet veliko