Kostanov piknik bo dvakrat

V Zgornji Besnici bodo dve nedelji zapored pripravili Kostanov piknik, prvi bo ta konec tedna, in sicer 13., drugi 20. oktobra, od 11. ure dalje, ko ste vabljeni pod vznožje Rovnika.

Ogledali si boste lahko stojnice z domačimi izdelki, pridelki in drugimi dobrotami, želodce pa napolnili z okusnim domačim golažem in bogračem iz kotla, gobovo juho, zeljem z žganci in pečenicami ter postrvmi s krompirjem ali kajlami z zasko in gobovo pašteto. Manjkali ne bodo pečen kostanj in slaščice, tudi kostanjeve, novost bo sladoled z jesenskimi okusi. Najpogumnejši odrasli ste vabljeni na okrepčilo v Dimežovo vukno.

Avtobusni prevoz

Tudi za otroški program bo poskrbljeno. Letos vas bosta pričakali dve prikupni alpaki, ki ju boste lahko popeljali naokrog, ju nahranili in pobožali ter spoznali, kako se razlikujejo od lam. Na stojnici vas bodo čakali alpakini izdelki, veliko bo takih, ki so narejeni iz dlake celo tistih dveh alpak, ki ju boste spoznali na pikniku. »Vabljeni na prijetno razgibano jesensko popoldne v Besnico!« sporočajo organizatorji.

Tudi letos bo organiziran avtobusni prevoz izpred Supernove Kranj Savski otok. Prvi avtobus bo proti Besnici odpeljal ob 11., nato vsako polno uro, v Kranj pa se bo vračal pol ure pozneje. Zadnji avtobus proti Besnici bo odpeljal ob 16. uri, zadnji proti Kranju pa ob 18. uri.