Koroška spet pod vodo, v Spodnjem Javorju pa je zemeljski plaz do pasu zasul domačina

Tik pred prvo obletnico lanskih katastrofalnih neurij in poplav je bila Koroška včeraj spet pod vodo. Na območju severozahodne Slovenije se je namreč izoblikovala nevihtna linija in potovala prek Gorenjske, Koroške in Štajerske proti vzhodu in jugovzhodu ter se razširila nad vso Slovenijo.

Zelo močno neurje z močnimi nalivi in orkanskim vetrom se je razbesnelo nad Črno na Koroškem in okolico. Reke in potoki so prestopili bregove, poplavljali in zalivali dvorišča in kleti. Gasilci in prebivalci so na družbenih omrežjih sporočali, kako hudo je in da posredujejo na več lokacijah.

Črna na Koroškem včeraj popoldne FOTO: Koroška čveka

V Spodnjem Javorju pri Črni na Koroškem je zemeljski plaz do pasu zasul domačina. Iz blata so mu še pravočasno pomagali domači gasilci, reševalci pa so ga odpeljali v bolnišnico v Slovenj Gradec. Zaradi plazu je bila zaprta tudi cesta Žerjav–Jazbina. Mislinjo in Slovenj Gradec je zajela tudi toča, orkanski veter je podiral drevesa na cesto. Na več območjih so bile ceste neprevozne tudi zaradi poplav.

Cesto Žerjav–Jazbina je zaprl plaz. FOTO: Facebook/Pavel Pušnik, Črjani

Gasilci in interventne službe so včeraj popoldne posredovali tudi na območju Maribora, Slovenskih goric, na Pohorju, v okolici Celja, Ljubljane in v Trbovljah, zaradi plazu je zaprta cesta Litija–Zagorje, v Kamniški Bistrici pa je odneslo cesto. Zaradi močnega vetra je polomljenih več dreves, po podatkih Arsa so najmočnejši sunek, 115 kilometrov na uro, izmerili na Trojanah.