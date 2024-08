Končno se bo ohladilo, za vikend pa nas ne čaka nič dobrega

Danes in jutri bo večinoma sončno in vroče. Jutri popoldne in zvečer bo nastalo nekaj neviht, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Popoldne bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 °C.

Jutri bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj neviht. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 29 do 35 °C.

Ker bo ozračje (in tudi morje) precej pregreto, k nam pa bo v višinah pritekal postopno bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak, bodo v nedeljo izpolnjeni pogoji za nastanek razmeroma močnih neviht, opozarja Arso. V ponedeljek se bo z dotokom hladnejšega zraka v spodnjih plasteh ozračja labilnost ozračja nekoliko zmanjšala, a ob krajevnih plohah in nevihtah se bodo še vedno lahko pojavljali močnejši nalivi.

Tudi Neurje.si poroča, da nas v prihajajočih dneh čaka osvežitev. »Dolina hladnejšega zraka bo tokrat segala precej južneje, kot smo bili vajeni doslej, zato bomo od ponedeljka do petka po večini Slovenije beležili temperature pod 30 stopinj Celzija. Računamo tudi na razvoj sekundarnega ciklona nad Sredozemljem, ki bo do srede v regiji povzročal več nestabilnega vremena s pogostimi padavinami v obliki ploh in neviht,« opozarjajo.