Končno konec: po napornem letu se bodo lahko predali brezskrbnosti

Šolarji bodo danes še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi, prejeli bodo tudi zaključna spričevala. Po težkem šolskem letu, ki ga je že drugo leto zaznamovala epidemija covida 19, bodo čez poletje pozabili na šolo in se prepustili brezskrbnosti. Zadnji šolski dan bodo ljubljanski dijaki obeležili z dogodkom na Kongresnem trgu.



Na Dijaški skupnosti Ljubljana so se ob podpori ljubljanske občine odločili, da zadnji šolski dan obeležijo z vseljubljanskim dijaškim dogodkom Končno kon'c, ki bo potekal na Kongresnem trgu med 14. in 22. uro. Dogodek bo brezplačen za vse udeležence, pridružili pa se jim bodo znani glasbeniki.



»Želimo si, da bi na zadnji šolski dan skupaj z dijaki in vami uspeli ustvariti zgodbo, ki bo nosila močan pozitiven čustven naboj med dijaki in širšo javnostjo, predvsem v luči odpiranja države po zadnjem valu epidemije ter zaključku šolskega leta,« so zapisali v dijaški skupnosti.

Ministrica pozvala k cepljenju

Zahvalo vsem učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu za uspešno dokončanje letošnjega šolskega leta in svojcem za podporo je ob koncu šolskega leta izrekla ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Zaželela jim je lepe počitnice in nujen predah po težkem šolskem letu ter jih pozvala, da pazijo nase in se cepijo, kar zanesljivo daje tudi možnost, da se jeseni zopet vidijo v prostorih šol.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: