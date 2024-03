V incidentu na Bavarskem dvoru zatajil paralizator? Policija sporoča...

Po sredinem incidentu, ko je na Bavarskem dvoru v Ljubljani mlajši moški z nožema grozil mimoidočim, so se pojavile mnoge kritike dela policistov. Ena od njih se nanaša tudi na dva neuspešna poskusa uporabe paralizatorja.

Skoraj eno uro je trajalo, da je policija prepričala moškega, naj noža odvrže, to je storil šele ob prihodu sorodnika. Pred tem so policisti poskušali uporabiti več različnih prisilnih sredstev - plinskega razpršilca, tonfe in paralizatorja, a pri tem niso bili uspešni. Osebe v nepojasnjenem psihofizičnem stanju so lahko manj dovzetne za bolečino in substance, zato se včasih zgodi, da prisilna sredstva ne opravijo svoje naloge.

Pojavile so se govorice, da nobeden od dveh uporabljenih paralizatorjev ni deloval, zato smo se na policijo obrnili za pojasnilo.

Tiskovna predstavnica je za Slovenske novice povedala: »Slovenska Policija je od začetka uporabe (leta 2020) električni paralizator uporabila štirikrat. Prvič leta 2020, drugič leta 2021 ter dvakrat v letu 2024.«

Kako pogosto paralizator zataji?

»Od štirih uporab je bil električni paralizator uporabljen dvakrat uspešno in dvakrat neuspešno,« je nadaljevala predstavnica Policije. »Vsak policist, ki po začetku službe zadolži električni paralizator v uporabo, ga pregleda in preveri njegovo delovanje. Pri tem preveri napolnjenost baterije, mehanske poškodbe, delovanje naprave, opravi pa lahko tudi funkcionalni preizkus delovanja električnega paralizatorja.«

O neuspešni uporabi v sredinem incidentu je dejala: »Električni paralizator je med uporabo deloval, vendar je bila njegova uporaba neučinkovita.«

Do neučinkovite uporabe navadno pride, ko ob zadetju osebe z elektrodama ne pride do sklenitve tokokroga. Temu lahko botrujejo večslojna ali ohlapna oblačila, ki onemogočajo stik elektrod s telesom ali zadetek osebe le z eno elektrodo. Lahko se zgodi, da se oseba hitro premika ali spremeni smer gibanja, kar prav tako otežuje uporabo paralizatorja.