Komisija bo preiskovala primere ukradenih otrok: to so razkrili na prvi seji

Preiskovalna komisija DZ o odvzemih mladoletnih oseb oziroma o t. i. ukradenih otrocih, do česar naj bi v porodnišnicah na območju Slovenije prihajalo med letoma 1965 in 1991, se je sestala na prvi seji, ki pa je bila delno zaprta. Dogovorili so se o delu komisije, ki jo bo vodila Alenka Jeraj iz SDS.

Na dnevnem redu je bilo konstituiranje preiskovalne komisije, ki jo je državni zbor odredil 22. maja. Glavna naloga komisije bo po besedah Jerajeve ugotovitev in oceno dejanskega stanja in morebitne politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja zaradi suma, da so sodelovali pri primerih odvzemov mladoletnih otrok – ukradenih otrok, ki naj bi se v porodnišnicah na območju republike Slovenije dogajali v obdobju od leta 1965 do odreditve parlamentarne preiskave.

Sedem ključnih nalog

Predsednica komisije je v delu, ki je bil odprt za javnost, predstavila sedem ključnih točk, ki opredeljujejo namen parlamentarne preiskave.

• Ugotoviti in pojasniti vsa dejstva in okoliščine ter oceniti dejansko stanje sumov kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe, ki naj bi se ve porodnišnicah na območju RS dogajale od leta 1965 do odreditve parlamentarne preiskave;

• Ugotoviti, čigavi in kakšni interesi so pripeljali do primerov ukradenih otrok ter ugotoviti stopnjo morebitne vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja v teh primerih in oceniti njihov politični vpliv;

• Ugotoviti povezave med posameznimi nosilci javnih funkcij in nosilci v organih javnega sektorja ter njihovo vpletenost v primere ukradenih otrok in njihovo odgovornost pri tem;

• Ugotoviti povezave med posameznimi nosilci javnih funkcij, nosilci funkcij v organih javnega sektorja ter osebami v organih odkrivanja in pregona, institucijami na področju zdravstva in socialnovarstvene dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti ter njihovo vpletenost v primere ukradenih otrok ter stopnjo odgovornosti pri tem;

• Ugotoviti, ali so na organe javnega sektorja in organe odkrivanja in pregona, institucijah na področju zdravstva in socialnovarstvene dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki so bili vpleteni v primere ukradenih otrok, vplivali posamezni nosilci javnih funkcij oziroma ali so za takšne primere sodelovanja zlorabili svoj politični vpliv;

• Ugotoviti, ali in zakaj naj bi posamezni nosilci javnih funkcij dopustili primere ukradenih otrok ter kršitev oziroma nedopustne zlorabe določil zakonodaje s področja matičnega registra, ugotavljanja matičnih dejstev, hranjenje matičnih registrov, področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, kazensko procesne zakonodaje ter zakonodaje s področja družine, socialne varnosti in zdravstvenega varstva in pogrebne ter pokopališke dejavnosti in nedopustne zlorabe pri tem;

• Ugotoviti, ali so na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin in sumov storitev kaznivih dejanj na področju odvzema mladoletne osebe potrebne morebitne spremembe zakonodaje s področja matičnega registra, ugotavljanje in obdelava matičnih dejstev, hrambe matičnih registrov, področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, kazensko-procesne zakonodaje in zakonodaje s področja družine, socialne varnosti, zdravstvenega varstva in dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti.