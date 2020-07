Kolona dolga 15 kilometrov, za vstop na Hrvaško čakajo do dve uri (FOTO)

Dela na avtocesti

Zaradi obnovitvenih del bo do nedelje predvidoma do 22. ure zaprta vipavska hitra cesta med priključkoma Šempeter in Selo proti Nanosu. Zaprta sta tudi uvoza Šempeter in Vogrsko proti Nanosu. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, je pa promet oviran tudi proti Novi Gorici.

Na pomurski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz Lipovci iz smeri Lendave proti Mariboru.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka prenova predora Golovec. Skozenj je prepovedan promet za vsa vozila nad 3,5 tone v obe smeri.

V nedeljo bo med 8. in 10. uro polurna popolna zapora izvoza Ljubljana jug na južni ljubljanski obvoznici iz smeri Kozarij zaradi montaže števca prometa.

Zaradi začetka počitnic v delu Nemčije je ta konec tedna in vse do četrtka pričakovati povečan promet na mejnih prehodih s Hrvaško, na cestah od Avstrije proti Hrvaški ter iz urbanih središč proti turističnim krajem in obratno, opozarja Dars.Opozorila so se izkazala za upravičena, saj zaradi zastojev proti Sloveniji občasno zapirajo predor Karavanke. Kolona vozil je trenutno dolga okoli 15 kilometrov. Gneča je tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji, kjer je nastala devetkilometrska kolona. Občasno zapirajo predor Ljubelj proti Sloveniji zaradi zastoja na avstrijski strani.Na meji s Hrvaško so čakalne dobe na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Metlika, Rogatec, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec. Pred mejnim prehodom Gruškovje je proti Hrvaški zastoj dolg od dva do tri kilometre. Pred mejnim prehodom Škofije proti Sloveniji je kilometrska kolona.Po podatkih prometnoinformacijskega centra se za izstop iz Slovenije najdlje, dve uri, čaka na mejnem prehodu Dobovec, od uro do dve uri pa na prehodih Dragonja in Gruškovje.