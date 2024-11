Koliko ljudi v Sloveniji je na dolgotrajni bolniški? Rekorder ne dela že 12 let

Število ljudi v Sloveniji, ki so bolniško odstotni, se iz leta v leto povečuje. Po podatkih NIJZ je bilo lani rekordnih 56.128 zaposlenih bolniško odsotnih. Večkrat zaradi bolezni doma ostajajo ženske, bolniška odsotnost je lani v povprečju trajala 13 dni. Najdlje so bili bolniško odsotni na Koroškem, najmanj pa na Goriškem.

Največ bolniških staležev do pol leta

ZZZS. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Veliko je tudi dolgotrajnih bolniških staležev oziroma tistih, ki trajajo več kot en mesec. Takšnih je bilo po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) konec oktobra 30.488. Največ jih je odsotnih na območju Ljubljane, najmanj pa v Novi Gorici in Krškem.

Največ bolniških staležev, skoraj polovica, traja od 45 dni do pol leta. Več kot eno leto je na bolniški 9529 ljudi, več kot dve leti pa jih je 3616. Zavarovancev, ki ne delajo že več kot pet let, pa je 306.

Rekorder na bolniški že 12 let

Slovenski rekorder ne dela že 12 let, so pred časom poročali v 24ur. »Naša zakonodaja, takšno ureditev ima samo še Bolgarija, ne pozna časovne omejitve bolniškega staleža. V tujih sistemih je praviloma tako, da začasna nezmožnost za delo traja eno, mogoče celo tri leta. Potem pa sledi, če je nekdo še vedno nezmožen za delo, trajnejša oblika nezmožnosti ali začasna invalidnost. V Sloveniji tega mejnika nimamo. Če je nekdo nezmožen za delo in ostaja v bolniškem staležu, se mu ta ne more zaključiti samo zato, ker je v staležu že več let,« je takrat poudarila pravnica Ana Vodičar.

Glavni razlogi za naraščanje bolniških odsotnosti vključujejo povečano raven stresa in izgorelosti na delovnem mestu ter podaljšanje delovne dobe, zaradi česar starejši delavci pogosteje zbolevajo.