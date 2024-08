Koliko je vredna olimpijska medalja? Zlatim Slovencem 70 tisoč, nekaterim pa celo več kot 700 tisoč

Poleg večne slave in vpisa v zgodovino, ki jo prinaša osvojitev olimpijske medalje, prinaša športnikom in njihovim trenerjem uvrstitev med prve tri na olimpijskih igrah tudi lepo finančno nagrado.

»Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in OKS-ZŠZ bosta tudi letos najboljšim slovenskim športnikom in športnicam izplačala finančne nagrade za vložen trud in odrekanja, ki so jih pripeljali do doseženih mednarodno odmevnih in zavidljivih uspehov. Delež nagrade bodo prejeli tudi trenerji, pri ekipnih športnih pa se bo znesek razdelil tudi med člane strokovnega osebja,« so že maja zapisali na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije.

Andreja Leški, Janja Garnbret FOTO: Instagram Oks

Največ je, seveda, vredna zlata medalja. V individualnih panogah bo slovenski športnik za zlato prejel 70.000 evrov, njegov trener pa 67.000 evrov. Srebro je vredno 58.125 evrov, trenerjev trud 55.500 evrov, bron pa 49.250 evrov, trener pa bo dobil 47.000 evrov.

Športnik v ekipni individualni panogi bo za zlato prejel 53.000 evrov (64.750 evrov trener), za srebro 44.500 evrov (53.250 evrov) in za bron 37.500 evrov (trener pa 45.125 evrov). Ekipa, ki bi osvojila medaljo v kolektivni panogi, bi za zlato dobila 390.000 evrov, vodstvo pa 171 tisočakov. Srebrna medalja v ekipnih športih je ovrednotena na 318.750 evrov, vodstvo bi dobilo 140.250 evrov, za bron pa 267.500 ekipa, vodstvo pa 118.500 evrov.

Največ je vredna zlata. FOTO: Ueslei Marcelino Reuters

Koliko pa so vredne medalje v drugih državah?

Ameriška zlata je vredna 37.500 evrov, srebro 22.500 in bron 15.000 evrov. Francoski olimpijci bodo za osvojitev prejeli 71.200 za zlato, 27.400 za srebro in 16.400 evrov za bron. Italijansko zlato je vredno 197.100, 98.500 srebro in bron 65.700. Nemčija dobitnikom medalj namenja 21.900, 16.400 in 10.950 evrov. Španski dobitniki medalj bodo prejeli po 102.000, 52.600 in 32.900 evrov.

Tajvanski športniki bodo za zlato prejeli 716.000 evrov, 250.000 za srebro in 179.000 za bron. Singapurci 737.000 za zlato, 368.000 za srebro in 184.000 za bron.

Norvežani svojim športnikom za osvojeno olimpijsko odličje ne dajo nič. Kazahstanske oblasti pa športnike nagrajujejo z nepremičninami. Prejemnik zlata bo prejel trosobno stanovanje, prejemnik srebra dvosobno stanovanje, dobitnik brona pa enosobno stanovanje.