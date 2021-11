Dolge vrste na Metelkovi in v Aleji: številni peš in v avtomobilih (FOTO)

Slovenija se je znašla na še enem vrhuncu vala novega koronavirusa. V torek so namreč potrdili največje število okužb, odkar se borimo proti covidu 19. Medtem ko smo v zadnjih dneh poročali o kolapsu na cesti na Metelkovi v Ljubljani, kjer izvajajo avtomobilsko PCR-testiranje na covid 19, pa danes prihaja do gneče tudi na drugi strani ceste, kjer je zdravstveni dom oziroma tudi cepilni center.

Takole je trenutno videti na Metelkovi, objavljajo uporabniki na twitterju:

Gneča je tudi v cepilnem centru v nakupovalnem središču Aleja:

Veliko zanimanje za cepljenje je danes pričakovano, saj je NIJZ včeraj cepilne centre in državljane obvestil o spremembi cepljenja s poživitvenim odmerkom za tiste, ki so bili cepljenji z vektorskimi cepivi. Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ glede na trenutno epidemiološko situacijo poživitveni odmerek priporoča po vsaj dveh mesecih, prav tako so razširili seznam skupin ljudi, ki jim priporočajo cepljenje s poživitvenim odmerkom. Več v članku Ste cepljeni z vektorskim cepivom? To je sprememba glede poživitvenega odmerka.

Kje se lahko danes in jutri cepite?

Tukaj je seznam vseh cepilnih mest po Sloveniji, kjer se lahko cepite proti covidu 19.