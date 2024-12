Koga še veseli razburjanje in strašenje ljudi in živali?

Podobno kot že vrsto minulih let, so predstavniki PU Maribor in UKC Maribor, v prostorih druge največje zdravstvene ustanove v Sloveniji, tudi letos pripravili srečanje z novinarji. Na nevarnosti na področju uporabe pirotehničnih izdelkov v prazničnih dneh so opozorili, predstavnik policije Aleš Hanžekovič, in predstavnika zdravstva Marko Lipovec in Jernej Mori, hkrati so pozvali k odgovornemu uživanju alkohola, vedno in ne le v prazničnem decembru. Žal se vsako leto znova srečujemo s poškodbami in kršitvami na področju rabe pirotehničnih izdelkov. Pri tem policisti ugotavljajo, da so poškodbe in kršitve prisotne tudi med mladoletnimi osebami. Čeprav se je december šele začel, so mariborski policisti že obravnavali mladoletno osebo, ki so ji zasegli 98 pirotehničnih izdelkov. Beležijo že tudi telesno poškodbo, in sicer je neznanec v bližino 18-letne osebe odvrgel pirotehnični izdelek in jo lažje poškodoval, obravnavajo pa tudi poškodovanje lastnine.

FOTO: Oste Bakal

»Na starše se obračamo z apelom, da z opozarjanjem na nevarnosti in lastnim zgledom pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic neprimerne uporabe pirotehničnih sredstev. Ob praznovanjih ljudje tudi pogosteje posegajo po alkoholu, ob koncu leta pa se prometna varnost običajno tudi poslabša. S svojo prisotnostjo in različnimi oblikami dela želimo policisti vplivati na to, da alkoholizirani vozniki ne bi sedli za volan in s tem ogrozili varnost sebe in drugih. A odgovornost je pravzaprav v rokah voznikov, zato ob tej priložnosti pozivamo ljudi k varni in odgovorni udeležbi v prometu. Na območju PU Maribor je sicer vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden ključnih dejavnikov prometnih nesreč. Pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom delež alkoholiziranih povzročiteljev znaša kar 50%. Policisti bomo sicer v decembru bistveno poostrili nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov v cestnem prometu, voznike pa pozivamo, da ne sedejo za volan pod vplivom alkohola, da prilagodijo svojo vožnjo stanju in razmeram na cesti ter so v prometu posebej pozorni na ranljive udeležence, predvsem pešce,« je poudaril Aleš Hanžekovič, vodja Sektorja uniformirane policije PU Maribor, ki je dodal, da kar polovico kršitev povzročijo mladoletne osebe.

UKC Maribor-policaj Hanžekovič FOTO: Oste Bakal

Tako se v obdobju pred in med prazniki povečajo tudi kršitve povezane z nepravilnostmi pri omejevanju porabe alkohola ter zbiranjem ljudi v ali pred gostinskimi obrati. Prav tako se lahko pogosteje pojavljajo kršitve javnega reda in miru na javnih mestih in v zasebnih prostorih. Policisti bodo izvajali naloge na javnih prireditvah, predvsem na praznovanjih, kjer je možno pričakovati večje število ljudi. Udeležencem tovrstnih dogodkov svetujejo, da upoštevajo obvestila in navodila organizatorjev, ki bodo s pomočjo rediteljev in varnostnikov skrbeli za ukrepe za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev.

Plastični kirurg Marko Lipovec, dr. med., iz oddelka za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo ter opekline UKC Maribor je opisal, da zdravijo poškodbe rok in opekline, ki so poleg poškodb sluha in oči tudi najpogostejše poškodbe pri nesrečah s pirotehničnimi sredstvi. »Za te poškodbe je značilna obsežna travma tetiv, živcev in žil, prepogosto vodijo v amputacijo prstov, v skrajnih primerih tudi dlani, pride pa lahko tudi do trajne okvare vida in sluha. Naprošam starše, naj bodo še posebej pozorni na ravnanje svojih otrok, kajti nesreče vodijo v trajno invalidnost in psihološko škodo za celotno družino,« je opozoril dr. Lipovec.

UKC Maribor-Policija1 FOTO: Oste Bakal

Strokovni vodja zdravstvene nege v urgentnem centru Jernej Mori pa je izpostavil, da v veselem decembru vsako leto obravnavajo okoli deset huje poškodovanih pacientov, ki so jim poškodbe povzročili pirotehnični izdelki: »Ne gre samo za poškodbe telesnih okončin, temveč tudi za poškodbe sluha in oči ter drugih delov telesa. Večinoma gre za mladoletne paciente, ki imajo hude poškodbe zaradi pirotehničnih sredstev. Ne gre le za poškodbe telesnih okončin, ampak tudi poškodbe sluha, oči in drugih delov telesa. Posebej nevarna so doma izdelana pirotehnična sredstva. Velikokrat je prisoten tudi alkohol. Sekunda zabave vas lahko zaznamuje za vse življenje,« je dejal Mori, ki z besedami sicer niti ne more opisati, kakšen šok je to za poškodovance in tudi starše, ko se to zgodi.

Torej, zapomnite si: Komu je sploh potrebno ustrahovanje ljudi in živali? Pirotehnika uničuje življenja - Ko vidite roko in vidite kosti. Poškodovanci so v šoku, enako njihovi starši... In zakaj?