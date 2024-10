Ko se gugajo, v Hrastniku zasveti luč

Hrastnik se uvršča med prve slovenske občine, v katerih uvajajo energetsko obarvana otroška igrišča. Doslej so ju imeli v Mariboru in Kopru, v Zasavju pa je hrastniško prvo tovrstno in obenem tretje v državi. Sodobno igrišče, zasnovano po načelu kombinacije učenja o obnovljivih energetskih virih skozi igro, so postavili na zunanjo teraso hrastniškega bazena.

Občina in družba Borzen sta odprli slovensko tretje energetsko otroško igrišče.

Nova igrala Lumi so zelena inovacija, ki združuje igro in učenje o obnovljivih virih energije ter trajnostnem razvoju. Šest energetsko obarvanih igral in informativne table pomagajo otrokom razumeti, kako lahko sami proizvajajo energijo in pripomorejo k njeni učinkoviti rabi. Močneje ko se bodo otroci gugali, močneje bo svetila luč na igralih, kar je znak, da lahko vsak posameznik s svojimi dejanji prispeva k svetlejši prihodnosti.

Za sodobnost

Občina Hrastnik si sicer v zadnjih letih prizadeva za sodobnost na več področjih, novo igrišče je le eno od njih. Projekt je v sodelovanju z občino zasnovala družba Borzen, slovenski operater trga z elektriko in nosilec blagovne znamke Trajnostna energija. Družba Borzen je zagotovila 23.606 evrov za nakup igral s podpisom pogodbe o sofinanciranju družbenoodgovornega projekta. »Trajnost in spremembe v smeri večje rabe obnovljivih virov energije so dolgotrajni proces, ki v prvi vrsti temelji na obveščanju in ozaveščanju vseh javnosti. Najbolj pomenljiv in dolgotrajen učinek pa dosežemo, če nam uspe o obnovljivih virih energije ozavestiti najmlajše, ki bodo ena od prvih generacij, ki bo obnovljive vire energije živela in uporabljala tako rekoč skozi vse življenje in bila zagotovilo za trajne pozitivne spremembe. Vse, kar počnemo danes, počnemo za jutri, za prihodnje generacije,« pravi Janez Zemljak iz družbe Borzen.

»Prihodnost je svetla toliko, kot so svetle naše misli. Otroke, ki bodo uporabljali nova igrala, na občini vidimo kot ambasadorje trajnostne energije, saj z majhnimi koraki ustvarjajo veliko spremembo,« pa pravi župan Marko Funkl.