Ko boste videli, koliko so se podražila živila za praznično večerjo, se boste prijeli za glavo

Božično-novoletni prazniki so tisti, ki nas običajno najbolj udarijo po žepu. Ne le zaradi daril, v komaj dveh tednih moramo pripraviti kar dve slovesni večerji ali zabavi, tudi na slednji pa seveda ne moremo pustiti gostov lačnih in žejnih, razni narezki pa so običajno na koncu še dražji kot denimo kos pečenke s prilogo.

Vino se je podražilo bolj kot penina

Pri nas na božični mizi tradicionalno ne sme manjkati meso, nekateri se odločijo za perutnino, drugi za telečjo ali svinjsko pečenko, izredno priljubljena pa je tudi pleta pečenka s trdo kuhanimi jajci, ki jo poznamo pod imenom štefani pečenka. Pri enem od najbolj pogosto zastopanih trgovcev v Sloveniji smo preverili, kako so se cene nekaterih tradicionalnih jedi ali sestavin spremenile z zadnjih devetih letih in pri nekaterih nas je kar malo zabolela glava.

Za že pripravljeno štefani pečenko je bilo denimo leta 2015 treba odšteti štiri evre in pol, danes sedem. Nekoliko cenejši je piščanec, vzrejen v Sloveniji, seveda. Kilogram danes stane štiri evre, kar je manj kot evrov več kot pred devetimi leti. Za več kot evro in pol se je medtem podražil kilogram kruha, tisti s semeni in temnejšo moko. Leta 2015 je bilo treba zanj odšteti 2,26 evra, danes 3,89. Tisti, ki bi se radi po večerji še posladkali, pa se s pečico ne razumejo najbolje, bodo za celo čokoladno torto morali odšteti nekaj centov manj kot 15 evrov, pred devetimi leti je cela čokoladna torta enake teže stala enajst evrov in pol.

Močno se je podražilo tudi vino, primerjali smo merlot enakega proizvajalca in ugotovili, da je bilo treba za litrsko steklenico pred devetimi leti odšteti 2,87 evra, danes pa kar 4,68. Precej manj se je podražila penina, sorta rose enega naših najbolj priznanih vinarjev, za evro in pol. Za božično večerjo, ki je vsebovala zgoraj omenjene elemente, smo tako leta 2015 odšteli 30,55 evra, letos pa 42.

Cena pršuta v nebo

Še veliko bolj pa nas bo po žepu udaril silvestrski narezek. Tradicionalno na najdaljšo noč v letu na mizi ne smeta manjkati tatarski biftek in francoska solata, drugo je običajno stvar želje in okusa. Že narejena francoska solata se prav dosti ni podražila, pred devetimi leti so kilogram ponujali za 4,25 evra, danes 5,98.

Že takrat pa je bilo treba precej globlje seči v žep za tatarski biftek in enako velja tudi zdaj, le da danes kilogram te specialitete stane 17,99 evra, leta 2015 pa 13,39. Še dražji je pršut, za primerjavo smo izbrali kilogram pršuta v kosu enega naših priznanih proizvajalcev. Leta 2015 je bilo treba zanj odšteti 20,21 evra, danes pa kar 31! Za kar dvakrat so se podražila tudi jajca, z 1,41 na 2,99 evra. Skoraj toliko je poskočila tudi cena sira, natančneje ementalerja. Za kilogram smo pred devetimi leti odšteli 8,58 evra, zdaj 16,82.

K narezku se običajno poda tudi kaj osvežilnega, običajno so to vloženine, cene katerih so prav tako poletele v nebo. Kozarček kaper je leta 2015 stal 3,99 evra, enako velik kozarček istega proizvajalca pa je danes 6,39 evra. Cenejše so olive v slanici, ki se prav fino podajo k pršutu, zanje pa bomo odšteli 4,19 evra, pred devetimi leti je bila cena enake količine oliv istega proizvajalca nekoliko nižja, in sicer 2,94 evra. Če bi torej za silvestrsko večerjo radi postregli zgoraj našteto, pa še kruh, vino in penino, nas bo to pri skoku v 2025 stalo 101,72 evra, kar je precej več kot 66,16 evra, kolikor so bila taista živila konec decembra 2015.