Kmeti spet pred parlament, iz Savinjske doline so s traktorji krenili že zjutraj (VIDEO)

Pred državnim zborom je za danes napovedan nov protestni shod kmetov, ki naj bi se začel pet minut čez poldne. Predstavniki kmetijskih organizacij pričakujejo udeležbo iz vse Slovenije. Kot že prejšnjič je pričakovati, da bodo nekateri pred državni zbor prispeli s traktorji. Tako kažejo prvi posnetki kmetov iz Savinjske doline, ki so se s svojimi traktorji že zjutraj odpravili proti prestolnici.

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved je povedal, da naj bi se zbralo okoli 500 traktorjev, čeprav se bodo zbirali tudi po drugih krajih po Sloveniji, ne samo v Ljubljani. Kmete je pozval, naj protestirajo mirno.

Protest naj bi trajal dve uri, napovedanih je nekaj govorcev, potem pa se naj bi zbrani mirno razšli. Kaj se bo dogajalo, bomo spremljali v živo.

Predstavniki organizacij s področja kmetijstva so sicer opustili pogajanja z vlado, saj ta ne izpolnjuje njihovih pričakovanj. Napovedujejo zaostrovanje, če njihove zahteve ne bodo izpolnjene.

