Ob slehernem izteku leta potekajo različne inventure, pregledi dela in poslovanja v iztekajočem se letu; tudi pri kmetijstvu oziroma pri pridelavi hrane je tako. In kot vse kaže, se tudi v minulem letu ni zgodilo veliko pozitivnega. »Kmetijci bomo morali leto 2024 namreč čim prej pozabiti. Tukaj so imele svoj vpliv predvsem težave z vremenom, ki je bilo izjemno neugodno, od pozebe do suše, toče ... Pravzaprav je to še posebno vplivalo na poljedelstvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo. Vse skupaj je spremljalo še veliko škodljivcev in bolezni, kar je seveda odločilno vplivalo na pride...