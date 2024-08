Klopotec je virštanjski lepotec, Novi klopotec še težji in še višji, visok kar 10 metrov (FOTO)

Kraj v občini Podčetrtek je danes mnogim poznan prav po vinogradništvu. »Ime je dobil po štirih okrajnih mejnikih nekdanje avstro-ogrske gosposke vinorodne posesti. Tu je veliko manjših pa tudi večjih vinogradov, saj ima izrazito vinogradniško lego.

Najboljša je v središču kraja, kjer je tudi nekdanja viteška klet, ob kateri raste najstarejša, 120 let stara vinska trta,« je ob 40-letnici Društva vinogradnikov Virštanj-Kozjansko (DVVK) opisovala predsednica Mojca Pušnik, tudi terenska kmetijska svetovalka na šentjurski izpostavi kmetijsko-gozdarske zbornice. Tako tudi po službeni plati spremlja delo vinogradnikov, jim pomaga in svetuje.

Odganjalec ptic

Nedavno se je pri gostišču Banovina, to je sredi Virštanja, v čast postavitvi klopotca, ki je simbol štajerskih vinorodnih goric, zbralo okoli 70 domačinov, večinoma vinogradnikov in vinarjev. »Gre za tradicionalno postavitev klopotca, ki bo odganjal ptice, dokler grozdje ne bo dozorelo. Sicer pa je naš klopotec letos dobil novo podobo. Zamenjali smo mu steber, ker je bil prejšnji dotrajan, obenem pa je nov višji od prejšnjega, v višino meri 10 metrov. S tem je tudi precej težji, zato nam je pri postavitvi pomagalo podjetje Krovstvo Bah iz Virštanja, za kar smo jim zelo hvaležni,« je dodala Pušnikova. Postavitvi je sledilo druženje ob odlični virštanjski kapljici, večinoma članov društva, ter dobrotah članic društva kmetic Ajda, spregovoril je tudi župan Podčetrtka Peter Misja.

Vse več mladih

In kakšna bo letošnja letina? Mojca Pušnik nam je povedala, da je vinogradnike lani prizadela toča, letos spomladi pa pozeba, zato so tisti, ki so vinograde ustrezno zaščitili, vsekakor na boljšem. »Letos nam je uspelo omejiti peronosporo in za zdaj smo lahko malo bolj optimistični,« je dejala Pušnikova, ki je še kako vesela, da v kraju ohranjajo vinsko kulturo, ki pripomore tudi k vse boljši prepoznavi kraja. K temu je veliko prispevalo tudi DVVK. Njegov nekdanji predsednik in eden redkih, ki je bil prisoten na ustanovnem zboru, je Alojz Slavko Toplišek.

»Društvo smo ustanovili v sklopu kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, pobudnik je bil Franc Valenčak, ki je delal tedaj v zadrugi in je imel veliko stikov tako z vinogradniki kot kmeti. Že na prvem ustanovnem zboru se je zbralo zelo veliko ljudi, saj je takratna zadruga pokrivala območje sedanjih petih občin, ki je bila nekoč ena sama. To so bili časi entuziazma, pričakovanj in obnov vinogradov,« se spominja Toplišek, ki so ga pozneje povabili v odbor zveze Vinis, kjer je bil vse do letošnjega občnega zbora predsednik. »Takrat se je pojavila potreba po sodobnem strokovnem izobraževanju, zato smo navezali stike z različnimi strokovnjaki. To se je odrazilo tudi v kakovosti vin, ta se je močno izboljšala. Pojavila so se tudi prva ocenjevanja, na katerih smo se vinogradniki med seboj primerjali,« je spomnil Toplišek, ki ga veseli, da DVVK še danes uspešno deluje in ima v svojih vrstah tudi veliko mladih vinogradnikov. Da jih povezujejo druženje, izobraževanje, predvsem pa vsi zeleni griči, ki jih obdajajo, je podčrtal Jani Vreže, predsednik društva Trta iz Šmarja pri Jelšah.

Dolgoletna članica upravnega odbora, nekdanja predsednica in zdaj blagajničarka DVVK Dragica Bah je povedala, da je imelo društvo kar okoli 180 članov, z leti pa je število upadlo. Danes jih ima 110.

»Želim si, da bi društvo uspešno živelo še naprej. Včasih marsikdo ni vedel, kje se sploh nahaja Virštanj-Kozjansko. Zdaj pa je kraj dobro poznan, menim, da tudi po zaslugi društev, ki so še kako aktivna, predvsem pa vinogradnikov in vinarjev, ki ohranjajo to lepo krajino in ji dajejo tako poseben pečat,« je sklenila Mojca Pušnik.

Veselje ob postavitvi klopotca

Pevci Pozna trgatev so zapeli nekaj vinskih.