Klopca za sprostitev in molitev: »Ni privat lastnina, ampak je last vseh ljudi«

V kraju Gora pri Pečah na tromeji občin Moravče, Litija in Zagorje ob Savi so domačini za popotnike uredili prav poseben kotiček ob cesti, ki pelje k cerkvi svetega Florjana. Dva kilometra od geometričnega središča Slovenije (GEOSS Slivna) je mizarski mojster Marjan Jurišič postavil klopco za sprostitev in molitev.

No, reči klopca je kar malce preskromno, kajti lična lesena garnitura iz bora, smreke, akacije in javorja – ves les je, zanimivo, z Goričkega, in to iz gozda na tamkajšnji državni tromeji Slovenije, Avstrije in Madžarske! – vsebuje tako oder, na katerega so namestili klop, kot tudi streho.

Obnovili so tudi križ iz leta 1940.

Ograjo krasijo rože, pritrjeni so tudi zvonček sreče ter več tabel. Na eni od njih preberemo: »Ta klopca ni privat lastnina, ampak je last vseh ljudi.« Res plemenito dejanje in čudovita misel v teh tako egoističnih časih, ko čedalje več ljudi gleda le še nase.

Blagoslovljena klop

Moravški župnik Kancijan Čižman je blagoslovil pridobitev.

»Vemo, da živimo v času stresa in izgorelosti, in ta lokacija je več kot primerna za pridobivanje nove energije in moči. Kdor koli si želi malo miru, duševne sprostitve ali pa išče odskočno točko na okoliške hribe in gozdove, naj le pride in obišče klopco za sprostitev in molitev,« prijazno povabi v te kraje med Limbarsko goro in VačamiMarjan, ki ni bil samo pobudnik in izvajalec projekta, skupno vrednega skoraj 10 tisočakov, temveč tudi njegov financer.

Prostor za postavitev objekta je odstopil lastnik zemljišča, klopco za sprostitev in molitev pa je blagoslovil moravški župnik Kancijan Čižman. Nasproti klopi stoji obnovljeni križ Jezusa Kristusa iz leta 1940.