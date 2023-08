Kljub grozečemu plazu sta se Barbara in Boštjan poročila (FOTO)

Deževje je minuli petek poleg poplav na Pšati pri Cerkljah povzročilo tudi sproženje zemeljskega plazu, velikega okoli 15.000 kubičnih metrov. Odtrgal se je od 180 do 200 metrov nad domačijo, dolg je bil okoli 80 in širok 25 metrov. Ustavil se je ob gospodarskem poslopju oziroma Muščevi kmetiji, kakih sto metrov nad hišo pa se je v veliki luknji ustavila velikanska skala velikosti 25 kubičnih metrov.

Rušil je vse pred seboj.

Ogrožal je stanovanjski del Muščeve domačije.

Kot pravi mladi gospodar Jaka Kropivnik z Muščeve kmetije, je plaz prihrumel ob močnem deževju in bobnenju okrog pol štirih zjutraj. Če bi skala zadela gospodarsko poslopje oziroma stanovanjsko hišo, ju ne bi bilo več, lahko bi bile tudi smrtne žrtve, k sreči jim jo je uspelo s strokovnjaki razstreliti, da ne bo več ogrožala domačije. Takoj, ko so lahko, so domači začeli čistiti, okoli osme ure je prišel na pomoč prijatelj Čbulj iz Pšenične Police, kmalu zatem pa tudi Jure Grilc iz Apnega z dvema bagroma, da so takoj začeli reševati stanovanjsko hišo in nato gospodarsko poslopje.

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah. FOTO: S. N.

Voda je med drugim v gospodarskem poslopju zalila gater za razrez lesa, peč za ogrevanje prostora in več strojev. Blato pa je zalilo stanovanjski del hiše. Na pomoč je priskočilo 50 prostovoljcev iz vasi Pšata, sosedje, sorodniki, prijatelji, sodelavci. Delali so do noči, da so rešili stanovanjski del in hlev, na kmetiji se namreč ukvarjajo z živinorejo, da so lahko nakrmili več kot sto glav živine.

Na srečo plaz in deroča voda nista odnesla živali in zalila hleva

Popolnoma je bil zalit gater za razrez lesa.

80 metrov je bil plaz dolg in 25 metrov širok.

A kljub neurju, ki jim je skorajda vzelo hišo, se jim je uspelo poveseliti: že dan pozneje, torej v soboto, so imeli na Muščevi domačiji dolgo načrtovano poroko hčerke Barbare, ob pomoči vseh številnih prostovoljcev so kljub dežju srečno izpeljali ohcet. Mladoporočenca Barbara in Boštjan sta noč prespala na domačiji neveste na Pšati. Cerkvena poroka je bila v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Cerkljah, obred je vodil domači župnik Martin Leban.

Mladoporočenca Barbara in Boštjan

Družina nadaljuje čiščenje, predvsem tistega, kar je bilo naneseno do hiše. Voda je zalila tudi delavnico in vse stroje, škoda je velika. Jaka je zelo hvaležen vsem, ki so pomagali odstranjevati blato in plaz, družina se iskreno zahvaljuje vsem, ki so v teh težkih trenutkih nesebično priskočili na pomoč, finančno, materialno in tudi s hrano in pijačo.