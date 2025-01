Zavod za turizem Cerklje na Gorenjskem je v sodelovanju z lokalnimi ponudniki razvil prav posebno doživetje za sklenjene družbe, ki so ga poimenovali Kulturno popotovanje v Borštnikovo življenje in – vino. Ignacij Borštnik (1858–1919) je bil eden največjih slovenskih gledaliških ustvarjalcev in režiserjev. Kot igralec, režiser in pedagog je pomembno vplival na razvoj slovenskega gledališča in postal sinonim za njegovo profesionalizacijo. Njegovo življenje in delo sta tesno povezana s Cerkljami na Gorenjskem, kjer se je rodil. 37 LETje ustvarjal. Ravno njegova rojstna hiša je danes pomemben ...